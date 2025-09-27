KARANGANYAR (Antara) – El Ministro de Obras Públicas de Indonesia, Dody Hanggodo, se aseguró de que el programa acelere el aumento en el uso del agua de riego (P3 -Tgai), más y más regiones en Indonesia.

«En el futuro, continuaremos en varios otros subdistritos que no han sido tocados por este programa debido a las limitaciones de tiempo, las restricciones presupuestarias», dijo durante la revisión de la construcción de la infraestructura de stock de agua en la aldea de Nangri, el distrito de Kebakkramat, la regencia de Karanganyar, Central Java, sábado.

Dijo que el presupuesto para P3-TGAI es todos los años y ciertamente habrá un presupuesto adicional el próximo año.

«Agregaremos, si no me equivoco, es más del 50 por ciento más alto que en 2025», dijo.

Dijo que el esfuerzo estaba inextricablemente vinculado a los deseos del presidente Prabowo Subianto que quería que todos los agricultores en Indonesia aumentaran su bien.

«Somos de la obligación de fluir agua a los campos de arroz más alejados. Los campos de arroz más alejados significa riego terciario, el secundario, la imprimación debe ser perfecta, debe ser buena, no hay fugas aquí y allá, para que el agua realmente pueda fluir a la distancia», dijo.

Dijo que el programa se centró en la vida de los agricultores en Indonesia de vez en cuando mejor y mejor.

«Se espera que los jóvenes estén interesados ​​en cuidar los campos de arroz en el campo y se puedan realizar una suministra de comida en medio de los disturbios políticos mundiales siempre sintrolados», dijo.

Relacionado con la construcción de los canales de riego terciario en el pueblo de Nangri, dijo, desde el principio, el objetivo era solo 670 metros de largo, actualmente se agregó a 790 metros porque había una autoevaluación adicional de la comunidad.

«Esto está casi completo, ha sido el 93 por ciento, por lo que el resto un poco, Dios lo quiere, todo está listo en octubre», dijo.

Mientras tanto, en esa ocasión también recibió aportes de los agricultores locales con respecto a varios problemas agrícolas, incluidas las plagas de ratas y las necesidades de fertilizantes.

«Lo que se necesita anteriormente es, por ejemplo, la necesidad de búhos para el exterminio de ratones alimañas. Lo discutiremos más tarde con el ministro de agricultura», dijo.