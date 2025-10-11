Ministro de Justicia presentó decreto de gestión del PSI, Secretario General agradeció el servicio

Yakarta (ANTARA) – El ministro de Justicia, Supratman Andi Agtas, entregó una carta de decisión sobre la administración de los estatutos y estatutos (AD/ART) del Partido de Solidaridad de Indonesia (PSI).

Supratman entregó la carta de decisión (SK) directamente al Secretario General de la ISP, Raja Juli Antoni, en el Ministerio de Justicia de Yakarta el viernes.

«Hoy presenté la carta de decisión del Ministro de Justicia, tanto sobre los estatutos como sobre el símbolo del partido y la estructura de gestión, al secretario general del Partido Indonesio de Solidaridad», dijo Supratman en una conferencia de prensa.

Supratman explicó que firmó el decreto el jueves (10 de septiembre) y que esto era parte de la transformación para acelerar la prestación de servicios públicos a todas las partes interesadas, incluidos los partidos políticos.

“Esto es parte de la transformación que estamos emprendiendo en el contexto de brindar servicios a todas las partes interesadas del Ministerio de Justicia para obtener servicios de seguridad”, dijo.

Mientras tanto, el Secretario General de la ISP, Raja Juli, expresó su agradecimiento al Ministro de Justicia por el rápido servicio.

También valoró la digitalización de los servicios en el Ministerio de Justicia, que está en línea con las directivas del presidente Prabowo Subianto.

«Lo ingresamos en el sistema ayer. en línealuego resultó que lo habían llamado esa noche. Nos comunicamos anoche, esta mañana recibimos el decreto de gestión, AD/ART, etc.”, dijo.

«Queremos agradecerles por este trabajo tan bueno y tan rápido. Esto realmente inspira a otros ministerios a trabajar aún mejor», añadió.

Raja Juli espera que el decreto recibido hoy del Ministro de Justicia traiga buenas noticias a todos los ejecutivos de la ISP.

“Con suerte, esto también traerá buenas noticias para que PSI continúe consolidándose, con el objetivo de convertirnos en uno de los recién llegados a la RPD RI en 2029”, dijo.

Anteriormente, Kaesang Pangarep, presidente general de PSI, inauguró la gestión del DPP de PSI para el período 2025-2030 en Yakarta el viernes (26/9). La estructura de gestión de PSI es la siguiente.

Constructor

Presidente: «Sr. J»

Secretaria: Grace Natalie

Miembros: Kaesang Pangarep, Raja Juli, Kristian Widodo

tribunal del partido

Presidente: Nasrullah

Secretario: Agús

Miembro: Anthony Winza

Silla: Kaesang Pangarep

Jefe del periódico: Ahmad Ali

Vicepresidente: Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka

Vicepresidente General: Ronald Arisron

Vicepresidente General: Andi Budiman

Vicepresidente General: Endang

Vicepresidente General: A Rochyanti

Jefe de Asuntos Políticos: Bestari Barus

Responsable de Industria Creativa: Rony Imanuel