Ministro de Justicia presentó decreto de gestión del PSI, Secretario General agradeció el servicio

Yakarta (ANTARA) – El ministro de Justicia, Supratman Andi Agtas, entregó una carta de decisión sobre la administración de los estatutos y estatutos (AD/ART) del Partido de Solidaridad de Indonesia (PSI).
Supratman entregó la carta de decisión (SK) directamente al Secretario General de la ISP, Raja Juli Antoni, en el Ministerio de Justicia de Yakarta el viernes.
«Hoy presenté la carta de decisión del Ministro de Justicia, tanto sobre los estatutos como sobre el símbolo del partido y la estructura de gestión, al secretario general del Partido Indonesio de Solidaridad», dijo Supratman en una conferencia de prensa.
Supratman explicó que firmó el decreto el jueves (10 de septiembre) y que esto era parte de la transformación para acelerar la prestación de servicios públicos a todas las partes interesadas, incluidos los partidos políticos.
“Esto es parte de la transformación que estamos emprendiendo en el contexto de brindar servicios a todas las partes interesadas del Ministerio de Justicia para obtener servicios de seguridad”, dijo.
Mientras tanto, el Secretario General de la ISP, Raja Juli, expresó su agradecimiento al Ministro de Justicia por el rápido servicio.
También valoró la digitalización de los servicios en el Ministerio de Justicia, que está en línea con las directivas del presidente Prabowo Subianto.
«Lo ingresamos en el sistema ayer. en línealuego resultó que lo habían llamado esa noche. Nos comunicamos anoche, esta mañana recibimos el decreto de gestión, AD/ART, etc.”, dijo.
«Queremos agradecerles por este trabajo tan bueno y tan rápido. Esto realmente inspira a otros ministerios a trabajar aún mejor», añadió.
Raja Juli espera que el decreto recibido hoy del Ministro de Justicia traiga buenas noticias a todos los ejecutivos de la ISP.
“Con suerte, esto también traerá buenas noticias para que PSI continúe consolidándose, con el objetivo de convertirnos en uno de los recién llegados a la RPD RI en 2029”, dijo.
Anteriormente, Kaesang Pangarep, presidente general de PSI, inauguró la gestión del DPP de PSI para el período 2025-2030 en Yakarta el viernes (26/9). La estructura de gestión de PSI es la siguiente.
Constructor
Presidente: «Sr. J»
Secretaria: Grace Natalie
Miembros: Kaesang Pangarep, Raja Juli, Kristian Widodo
tribunal del partido
Presidente: Nasrullah
Secretario: Agús
Miembro: Anthony Winza
Silla: Kaesang Pangarep
Jefe del periódico: Ahmad Ali
Vicepresidente: Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka
Vicepresidente General: Ronald Arisron
Vicepresidente General: Andi Budiman
Vicepresidente General: Endang
Vicepresidente General: A Rochyanti
Jefe de Asuntos Políticos: Bestari Barus
Responsable de Industria Creativa: Rony Imanuel