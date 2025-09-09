Ministro de Imipas: El desarrollo de BLK Nusakambangan fue estimulado

CILACAP (Antara) – Ministro de Inmigración y Correccional (IMIPAS) Agus Annianto enfatizó su dedicación para estimular la construcción del Centro de Ejercicio de Trabajo (BLK) para los retratos fomentados penitenciarios en la isla Nusakambangan, Regencia Cilacap, Java central.

Durante la revisión del BLK en la Penitenciaría Abierta (LAPAS), la isla de Nusakambangan, el martes, el ministro AGUS, dijo que la construcción del Centro de Ejercicio de Trabajo se convirtió en parte del Ministerio 13 que estaba destinado a descansar a los ciudadanos fomentados antes de regresar a la comunidad.

«No muchos residentes de la promoción correccional están involucrados en el proceso de tutoría. El programa BLK es muy limitado. Inicialmente, los datos que hemos recibido fueron solo alrededor de 4.000 PM en toda Indonesia que participaron en este programa», dijo.

Según él, la construcción del BLK comenzó con los hallazgos de la Agencia de Auditoría Suprema (BPK) con respecto al país que no se usaba de manera óptima.

Vio que el potencial de la tierra en Nusakambangan se convirtió en un centro para el desarrollo de la independencia para el WBP.

«No hemos visto que los habitantes de la guía correccional no hayan estado involucrados», explica.

Además de la construcción de BLK, el ministro AGUS también espera que en el futuro haya cooperación entre el Ministerio de IMIPAS, el Ministerio de Agricultura y otras partes relacionadas para usar 500 hectáreas de tierra en Nusakambangan como centro de seguridad alimentaria.

Según él, el programa para el desarrollo de la seguridad alimentaria y la mejora de las habilidades de WBP serán uno de los indicadores de la evaluación del desempeño del Jefe de Correcciones (Kalapas) y el Jefe del Centro de Detención del Estado (Karutan) en toda Indonesia.

«También haré que este programa para el Programa de Seguridad Alimentaria sea una de las evaluaciones para Kalapas y Karutan. Pueden aumentar los ciudadanos promovidos penitenciarios que participaron en el programa BLK y otros programas», dijo el ministro Agus.

Mientras tanto, el director general de cultivos alimentarios del Ministerio de Agricultura (Ministerio de Agricultura) Yudi Sastro expresó su aprecio por el Ministerio de Inmigración y Correcciones por la contribución a apoyar al Programa Nacional de Seguridad Alimentaria.

Según él, el Ministerio de Agricultura se da cuenta de que el éxito del programa no solo se puede lograr sin el apoyo de otros ministerios e instituciones.

‘Agradecemos al padre del padre con la línea y el conjunto tenedor de apuestas Por su apoyo para realizar la auto -suministro de alimentos «, dijo.

En la ocasión, también brindó ayuda del Ministerio de Agricultura en forma de cuatro unidades de tractor de cuatro ruedas y seis unidades de tractor de dos ruedas para apoyar la implementación del programa de seguridad alimentaria en LAPAS en Nusakambangan.