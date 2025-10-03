Ministro de Finanzas: 3 kg de GLPG Datos subsidiados se estudiarán nuevamente

KUDUS (Antara) – Ministro de Finanzas Purbaya Yudhi Sadewa dijo que el gobierno revisaría datos relacionados con los subsidios de GLP que responden a las diferencias en las opiniones con el Ministro de Energía y Recursos Minerales (ESDM) Bahlil Lahadalia con respecto a la precisión del número subsidiado.

«Aprendemos nuevamente. Tal vez el Sr. Bahlil tiene razón, veremos nuevamente qué. Lo que está claro es que obtengo números del cálculo de mi personal. Más tarde veremos dónde está el malentendido. Pero al final las cifras son las mismas, el dinero lo es todo», dijo durante una visita de trabajo en Kudus Regency, viernes.

Consideró la diferencia en los datos que ocurrieron, probablemente causada por el método para registrarse o el enfoque de análisis utilizado.

«Los cálculos a veces pueden ser diferentes maneras en términos de prácticas contables para escribirlos. Pero estoy seguro de que la cantidad es la misma. Si el recuento incorrecto puede agregar dinero, mantendré el recuento incorrecto para que se agregue el dinero», dijo.

Además, Purbaya enfatizó que se espera que los subsidios de GLP aumenten con el patrón de consumo de la comunidad el próximo año.

«El número exacto es bastante difícil, pero debería aumentar ligeramente de acuerdo con las expectativas de aumentar el consumo», dijo.

Según él, no tiene sentido si los subsidios se reducen repentinamente mucho dinero del estado, pero la economía se detiene porque las personas no pueden moverse.

Además de discutir los subsidios energéticos, Purbaya también reveló sus planes de conocer a varios empresarios. La reunión estaba dirigida a escuchar directamente las quejas de los actores comerciales, en particular con respecto a los aspectos fiscales y aduaneros.

«Solo quiero escuchar sus quejas comerciales. Si hay algo relacionado con las finanzas, los impuestos y los impuestos especiales, pensaré lo más rápido posible. Pero más tarde también pregunto si la compañía es mejor, los impuestos y las knias no juegan. Por lo tanto, ambos son rentables», dijo Purbaya.

Anteriormente, el Ministro de Recursos Energéticos y Minerales, Bahlil Lahadalia, respondió a la exposición del Ministro de Finanzas Purbaya Yudhi Sadewa con respecto al precio de GLP 3 kilogramos (kg) y evaluó que hubo un error en leer datos del GLP 3 kg original.

Porque el Ministro de Finanzas dijo anteriormente que el precio original de GLP 3 kg Rp42,750 alcanzó por tubo y el gobierno lleva un subsidio de RP30,000 por tubo, para que las personas puedan comprar a un precio de RP12.750.