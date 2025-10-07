Ministro de Educación y la implementación de un alejoso movimiento matutino para fortalecer el carácter de los estudiantes

KUDUS (Antara) – El Ministro de Educación Primaria y Secundaria (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti promueve la aplicación del alegre movimiento matutino en las escuelas como parte de los esfuerzos para fortalecer la educación del carácter para los estudiantes.

«Actividad Reunión matutina O esta alegre mañana es parte de un intento de fortalecer la educación del carácter en el entorno escolar «, dijo el Ministro de Educación y el Centro de Abdul Mu’ti en Kudus, Java Central, el martes, mientras visita Sma Negeri 1 Kudus a la implementación del Movimiento Morning Ceria se intensifica mediante la operación de la enducación.

Durante la visita, fue acompañado por el regente de Kudus Sam’ani Intakoris, el intérprete del jefe de SMA 1 Kudus Nur Afifuddin, las filas de liderazgo regional, los maestros y cientos de estudiantes de Kudus 1 High School que participaron en actividades conjuntas en la Escuela de Polde.

Esta alegre actividad matutina se lleva a cabo antes de que comience la actividad de aprendizaje. Hay tres actividades principales, a saber, grandes gimnasia de niños indonesios, cantando canciones de Raya de Indonesia y rezan juntos antes de entrar en el aula

A través de la canción de Indonesia Raya, el Ministro de Educación espera que pueda crecer un sentido de amor por la patria, a través de la gimnasia, la aptitud física y espiritual, y por oración que causó valores de espiritualidad en los estudiantes.

Además, agregó que la actividad era parte de un esfuerzo conjunto para fortalecer la educación del carácter, además de los siete hábitos infantiles indonesios importantes que se han lanzado desde diciembre de 2024.

Los siete hábitos de los grandes hábitos infantiles indonesios consisten en siete actividades positivas que se llevan a una edad temprana, a saber, se despiertan, adoran, hacen ejercicio, aficionado al aprendizaje, alimentos saludables y nutritivos, comunidad y durmiendo a tiempo.

Hizo hincapié en que el alegre movimiento matutino y los siete hábitos de los niños grandes se convirtieron en parte del movimiento nacional para fortalecer la educación del carácter y la formación de hábitos de vida saludables en las escuelas.

La actividad es parte de un nuevo movimiento para fortalecer el fortalecimiento de la educación saludable del carácter y los hábitos vivos. El gobierno quiere que los niños indonesios un cuerpo sano, fuertes habilidades académicas espirituales, buenas y carácter noble.

En esa oportunidad, el Ministro de Educación y el Centro Abdul Mu’ti apreciaron el entusiasmo de los estudiantes de SMA Negeri 1 Kudus que se consideraron muy entusiastas para participar en las actividades.

Además, dijo, SMA Negeri 1 Kudus es una de las escuelas públicas más antiguas de Kudus con un rendimiento diferente en el campo de los académicos, deportivos y cultura.

Abdul Mu’ti también tuvo interacción con los estudiantes antes. Si los estudiantes pueden responder correctamente, los estudiantes reciben premios de equipaje escolar y suministros escolares.

El Ministro de Educación y el Centro también recibieron un premio de pintura de uno de los estudiantes. Mientras que otras canciones de estudiantes de Iwan Fals tituladas «Madre» y «Laskar Pelangi» contribuyeron.