Ministro de Educación Básica inauguró SDN 2 Wonorejo Demak, que anteriormente resultó dañado por inundaciones

Demak (ANTARA) – El ministro de Educación Primaria y Secundaria (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, inauguró el sábado el edificio resultante de la revitalización de SD Negeri 2 Wonorejo, distrito de Karanganyar, regencia de Demak, Java Central, que anteriormente sufrió daños debido a las inundaciones en la zona en 2024.

La inauguración estuvo marcada por la firma de una inscripción por parte del Ministro de Educación Básica, Abdul Mu’ti, seguida del corte de la cinta con el Regente de Demak Eisti’anah frente a las escaleras que conducen al edificio de la escuela en forma de escenario.

«Gracias a Dios, hoy inauguramos el edificio de revitalización de SD Negeri Wonorejo 2. Esta escuela es interesante porque su modelo de construcción tiene forma de escenario, y esta es la única que visité con un diseño como este», dijo Abdul Mu’ti cuando se reunió en Demak el sábado, acompañado por el regente de Demak Eisti’anah y el regente adjunto Muhammad Badruddin.

Según él, el diseño del edificio sobre pilotes es una solución para que las escuelas ya no sufran los maremotos o inundaciones que suelen ocurrir en la zona. Su partido también valoró la implementación del programa de revitalización, que consideró muy responsable.

“El director de la escuela dijo que la construcción estaba al 100 por ciento y que quedaba un presupuesto remanente que había sido devuelto al erario público, lo que demuestra que el programa se implementó muy bien y con transparencia”, dijo.

La revitalización de SD Negeri 2 Wonorejo se llevó a cabo internamente con un presupuesto total de 2.229 millones de IDR. A nivel nacional, el programa de revitalización escolar de 2025 cubre 16.175 unidades educativas con un presupuesto total de 16,9 billones de rupias, y el progreso hacia su finalización es de aproximadamente el 95 por ciento.

“Específicamente en Demak Regency, hay 110 escuelas que han recibido apoyo de revitalización que van desde PAUD hasta SMA y SMK, con un presupuesto total de 77.740 millones de rupias”, dijo.

Además de mejorar las instalaciones y la infraestructura educativas, el programa de revitalización también tiene un impacto en la absorción de trabajadores locales. En cada escuela participan al menos entre 10 y 20 residentes locales, que contribuyen a estimular la economía local comprando materiales de construcción en las tiendas locales.

El director interino de SD Negeri 2, Wonorejo Saeronzi, agradece el programa de revitalización. La escuela sufrió dos inundaciones en 2024, que dañaron muchas instalaciones y las dejaron inutilizables.

«Esta revitalización hará que el edificio de la escuela sea más seguro y confortable. La participación en las obras de construcción también ayudará a los residentes locales», afirma.

Mientras tanto, el regente de Demak, Eisti’anah, espera que el programa de revitalización de las escuelas pueda continuar en los próximos años.

Admitió que las limitaciones presupuestarias regionales significaban que la reparación de las escuelas dañadas dependía en gran medida del apoyo del gobierno central.

«Para 2025, habrá 89 escuelas primarias y secundarias en Demak que serán apoyadas a través del programa de revitalización del gobierno central. Para el año siguiente, también hemos propuesto reparar las escuelas dañadas a través de una solicitud», dijo.