Ministro de Educación Básica: El gobierno está agregando pizarras interactivas a todas las escuelas

Kudus (ANTARA) – El Ministro de Educación Primaria y Secundaria (Mendikdasmen) de Indonesia, Abdul Mu’ti, reveló que el gobierno planea agregar dispositivos de pantalla plana interactiva (IFP) o pizarras interactivas para cada escuela como parte del fortalecimiento del programa de digitalización de la educación.

«El plan es agregar tres unidades IFP a cada escuela, de modo que un total de cuatro unidades IFP estén disponibles en cada escuela», dijo el viernes en la inauguración de la revitalización del edificio de la escuela primaria Muhammadiyah 1 Kudus.

Según él, la presencia de las instalaciones del IFP facilitará a los docentes el proceso de aprendizaje, ya que ya no tendrán que depender de tizas y pizarras convencionales. Además, se cree que el uso de pizarrones interactivos puede crear un entorno de aprendizaje más fácil y agradable para los estudiantes.

«El aprendizaje se vuelve más interactivo e interesante. Los profesores también reciben mejor ayuda a la hora de impartir el material», afirmó.

Abdul Mu’ti explicó que el programa de digitalización de la educación es uno de los programas prioritarios del Presidente de la República de Indonesia, que tiene como objetivo mejorar la calidad del aprendizaje mediante el uso de la tecnología en las unidades educativas.

“La digitalización de la educación es parte del programa prioritario del Presidente para mejorar la calidad de la educación”, dijo.

El propio IFP se diferencia de las pizarras inteligentes normales porque es un dispositivo todo en uno que funciona como monitor, computadora y pizarra digital interactiva. Este dispositivo se puede utilizar sin conexión a Internet, con materiales didácticos que se pueden descargar a través del canal Ruang Pupil en la plataforma Rumah Pendidikan.

La adquisición de equipos IFP tiene una sólida base jurídica, ya que está incluida en el Programa de Prioridad Nacional, que cuenta con el apoyo de Instrucciones Presidenciales (Inpres) y Decisiones Presidenciales Conjuntas (Barpres).

En Kudus Regency, SMK Negeri 1 Kudus es una de las escuelas que recibió apoyo de pizarra interactiva. La escuela expresó su agradecimiento por los beneficios reales de utilizar IFP en actividades de enseñanza y aprendizaje.

«Estos medios de aprendizaje realmente ayudan a los profesores a enseñar y facilitan a los estudiantes la comprensión del material. Los resultados del aprendizaje pueden incluso compartirse directamente a través de las redes sociales», afirmó Aris Budiono, director de SMK Negeri 1 Kudus.

Al agregar IFP a todas las escuelas, el gobierno espera que la calidad de la educación aumente y esté en línea con los avances en la tecnología digital.

