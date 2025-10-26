Ministro de Cooperativas: La Cooperativa de la Aldea Metuk Roja y Blanca de Boyolali podría ser un modelo

Semarang (ANTARA) – El Ministro de Cooperativas de Indonesia, Ferry Juliantono, dijo que la Cooperativa de la Aldea Metuk Roja y Blanca en el distrito de Mojosongo, Regencia de Boyolali, Java Central, podría convertirse en un modelo para otras cooperativas de aldea/subdistrito.

«Esta cooperativa incluso ha superado los estándares. Con la construcción física y el funcionamiento según las instrucciones del Presidente, incluyendo tener una tienda de alimentos básicos, una farmacia de la aldea, una clínica de la aldea, una oficina, un almacén, un estacionamiento de vehículos y actividades que se adaptan al potencial y las necesidades de la comunidad de la aldea», dijo el Ministro de Cooperativas en la inauguración del Metuk Rojo y Blanco el domingo Kopdes en Boyolali.

Dijo que los Kopdes Rojos y Blancos de Metuk habían logrado demostrar la misión del presidente Prabowo Subianto: las cooperativas eran una fuerza pequeña, pero si podían combinarse, podían convertirse en una gran fuerza.

«Como afirmó el presidente durante la reunión plenaria de un año encabezada por el presidente Prabowo Subianto y el vicepresidente Gibran Rakabuming Raka. Mostró cuán fuerte es el apoyo del presidente a las cooperativas. Quiere redirigir la economía de acuerdo con nuestra Constitución. Según la Constitución, hay un espíritu en el artículo 33, nuestra economía se construye y estructura sobre la base de la cooperación mutua, donde llevamos a cabo actividades juntos», dijo.

También espera que la dirección de Metuk Red and White Kopdes pueda transferir el entusiasmo a otras cooperativas rurales de Indonesia en el futuro.

También apreció la rápida acción del regente de Boyolali, Agus Irawan, al socializar cómo otras cooperativas de aldea/subdistrito en Boyolali podrían ser tan grandes como la de Metuk, distrito de Mojosongo.

«Hay espíritu de competencia, haremos todo lo posible para darle lo mejor. Eso aumentará nuestro entusiasmo», afirmó.

De acuerdo con las expectativas del presidente, también espera que la existencia de cooperativas de aldea/subdistrito pueda ayudar a la comunidad.

“Porque las aldeas son lugares donde muchas personas todavía están atrapadas por préstamos en línea, usureros, necesitan agua potable, necesitan apoyo, etc. El presidente quiere que las comunidades de las aldeas dejen de ser objetos o beneficiarios, pero que nuestra gente se convierta en actores o sujetos económicos”, dijo.

Espera que en el futuro la cooperativa no sólo sea utilizada por la comunidad para ahorrar o almacenar dinero, sino también para acceder a financiación.

«La esperanza es que para marzo (2026), 80.000 Kopdes/Kel Merah Putih estén físicamente construidos, con instalaciones de apoyo y operativos. Si podemos imaginarlo, el año que viene habrá 80.000 de esas personas en aldeas y subdistritos de Indonesia», dijo.

El regente de Boyolali, Agus Irawan, dijo que el gobierno de la regencia de Boyolali se había movido rápidamente para formar Kopdes/Kel Rojo y Blanco en Boyolali, que también tenía potencial agrícola y ganadero.

«Hemos proporcionado una subvención de 1 millón de rupias por cada Kopdes formado. Incluso si es pequeño, puede animar a las aldeas a moverse para formar un Kopdes Rojo-Blanco», dijo.

Dijo que la presencia de Kopdes/Kel Merah Putih podría convertirse en un nuevo centro económico en Boyolali. La esperanza es que haya un cambio económico para las necesidades de la propia gente.

«Entonces también se convertirá en una forma alternativa de vender nuestros productos agrícolas. El Metuk Red and White Kopdes podría ser un modelo extraordinario para Boyolali», dijo.

El gerente de Red and White Kopdes, Metuk Sumono, dijo que la gente de Metuk Village proviene de un entorno amante de las cooperativas.

«Estamos entusiasmados de formar Metuk Red and White Kopdes porque tenemos un espíritu cooperativo, porque esto es nuestro por nosotros para nosotros. Para nosotros, los desafíos no son obstáculos, sino desafíos que deben superarse y resolverse. Metuk Village puede unirse y prosperar», dijo.

Añadió que los Kopdes Rojos y Blancos de Metuk han construido tiendas adecuadas, a saber, tiendas de alimentos básicos, clínicas y farmacias rurales, almacenes y tiendas agrícolas.

«Nuestra facturación desde su inicio el 14 de octubre de 2025 hasta la fecha alcanzó aproximadamente 125 millones de IDR. También estamos trabajando con las mipymes en Boyolali para ingresar a las tiendas de alimentos básicos. Incluyendo agua mineral, también tenemos producción original de Metuk Village», dijo.

