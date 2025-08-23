Ministro de Agricultura Respuesta de los comerciantes Quejas sobre la facturación afectada por las operaciones del mercado de arroz

SEMARANG (Antara) – Ministro de Agricultura (Mentan) Amran Sulaiman respondió quejas de comerciantes del mercado cuyos ingresos de la venta de arroz disminuyeron como resultado de las actividades del mercado de arroz para programas de estabilización por suministro y precio de alimentos (SPHP).

«Hay una pequeña queja de los comerciantes porque la facturación se ha reducido», dijo Amran al verificar los suministros de alimentos en Pasar Bulu, Semarang City, el sábado.

Según él, los comerciantes solicitan actividades que no se mantienen fuera del mercado.

Hizo hincapié en que la implementación de actividades del mercado se llevó a cabo para mantener los precios a nivel de consumidor.

Las operaciones del mercado, continuó, se llevaron a cabo junto con varias agencias gubernamentales, TNI y Polri.

Dijo que la implementación de actividades del mercado recientemente había sido efectiva al reducir el precio del arroz.

«En el futuro estaremos seguros de que el precio aún volverá a caer», agregó.

Según él, las actividades del mercado se llevarán a cabo hasta diciembre de 2025.

Explicó que había un stock de aproximadamente 1.3 millones de toneladas de arroz que podrían verse para actividades del mercado.

«Todavía hay muchas acciones. En este momento solo hay unas 65 mil toneladas», dijo.



