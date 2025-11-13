Ministro de Agricultura: No politicen el sector alimentario

Semarang (ANTARA) – El Ministro de Agricultura (Mentan), Andi Amran Sulaiman, ha pedido a todas las partes que no politicen el sector alimentario.

«Por favor, hagan política, pero no politicen el sector alimentario», dijo el ministro de Agricultura el jueves después de inspeccionar los precios del arroz en el mercado de Legi en Solo, Java Central.

El Ministro de Agricultura dijo que los resultados de la inspección mostraron que el precio del arroz mediano todavía se mantenía estable bajo el HET. Los resultados de la inspección muestran que el arroz de calidad media todavía está por debajo del precio minorista más alto (HET).

Dijo que para el arroz SPHP, el precio de mercado es de 12.000 IDR/kg, o menos que el HET de 13.500 IDR/kg, mientras que el arroz premium en el mercado es de aproximadamente 13.000 IDR/kg y el HET para la prima es de 14.900 IDR/kg.

«Preguntamos directamente a los comerciantes porque había cifras nacionales (que indicaban) que el precio (del arroz) había subido mucho y que era inasequible», dijo nuevamente.

Sobre este tema, pidió a todas las partes que no hagan declaraciones que no se ajusten a las condiciones del terreno.

«Por favor, pido con toda humildad que representen a los agricultores, no opriman a nuestros agricultores. Pueden hacer política, pero no politicen la comida. Esto es para el sustento de muchas personas, no lo politicen. Por favor, hagan otra politización. No lo hagan por intereses personales o grupales, no dañen los intereses de la gente pequeña», dijo también.

Dijo que esto era importante porque si la comida fuera un problema, el país podría estar en problemas.

También confirmó que las existencias de arroz de Bulog ascienden actualmente a 3,8 millones de toneladas, lo que las hace seguras para las necesidades de fin de año.

En la misma ocasión, el alcalde de Surakarta, Respati Ardi, dijo que todos los lunes se llevará a cabo una reunión de coordinación del Equipo Regional de Control de Inflación (TPID).

«Si los precios aumentan ligeramente, definitivamente intervendremos comunicándonos con el Ministerio de Agricultura, Bulog. El SPHP actual es muy bueno y las cuestiones relacionadas con MBG como determinante de precios no son ciertas», dijo nuevamente.

Dijo que las disposiciones sobre precios establecidas en MBG significaban que los precios de los bienes básicos en el mercado no aumentarían.

“También pedimos al público: si encuentran algún premio fuera del HET, por favor háganoslo saber al TPID”, dijo también.

En cuanto a la expectativa de un aumento de los precios del arroz para finales de año, el director ejecutivo de Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, confirmó que las existencias en cada provincia alcanzarían el doble de los niveles normales.

“Esta acción tiene como objetivo anticipar los aumentos de precios durante Navidad y Año Nuevo”, dijo.

También estima que durante el impulso de Navidad y Año Nuevo las cifras de consumo aumentarán entre un 15 y un 30 por ciento.

