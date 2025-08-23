Ministro de Agricultura: El precio del arroz no tiene influencia en el pozo de los agricultores

SEMARANG (Antara) – Ministro de Agricultura (Mentan) Andi Amran Sulaiman aseguró que la reducción de los precios del arroz en el mercado no afectaría la disminución del pozo de los agricultores.

Según Amran, en Semarang, Java Central, el sábado, la tarea del gobierno no es fácil mantener a los agricultores prósperos y felices consumidores.

Es por eso que el Ministro de Agricultura aseguró que el precio de compra del grano a nivel agrícola se mantuviera al mínimo de RP6,500 por kilogramo (kg).

Según él, el gobierno ha trabajado duro para mantener a todas las partes seguras y cómodas. «Mantenga este buen estado. Nuestras acciones actuales son las más altas, el precio actual es más bajo que el año anterior», dijo nuevamente.

De hecho, el Ministro de Agricultura, hasta ahora, dijo que Indonesia no importaba cuando otros países tenían problemas con el arroz.

«El gobierno ha trabajado duro, capaz de detener las importaciones en poco tiempo», dijo.

Dijo que una pequeña contracción de precio que se estaba llevando a cabo actualmente se respondió de inmediato a los duros esfuerzos del gobierno.

En las próximas dos o tres semanas, es optimista de que el precio del arroz aún disminuirá.

Las actividades del mercado, dijo, aún durarán hasta diciembre de 2025, ya que el suministro de arroz sigue siendo muy grande.

«El paciente es un paciente, la preparación sigue siendo enorme», agregó.