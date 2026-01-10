Ministro Coordinador de Alimentación: SPPG debe trabajar en conjunto para convertir a las MiPymes en proveedoras de alimentos

Wonosobo (ANTARA) – El ministro coordinador de Alimentos, Zulkifli Hasan, destacó que la Unidad de Servicios de Cumplimiento de Nutrición (SPPG) debe trabajar con las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) y las comunidades locales para convertirlas en proveedores de alimentos.

«No podemos trabajar con grandes proveedores externos. Tenemos que involucrar a las MIPYME de las aldeas para que la economía crezca aquí. Las mujeres cultivan frutas, cultivan verduras, crían pollos, venden huevos, venden pescado», dijo el sábado en Wonosobo, Java Central.

Dijo esto después de ver SPPG Kalikajar 001 Wonosobo Regency.

Zulkifli Hasan también recordó que los SPPG que no involucran a las comunidades locales como proveedores pueden estar sujetos a evaluación y dar lugar a la retirada de la licencia. Esto está en línea con la dirección del Presidente Prabowo Subianto, para que el SPPG pueda mejorar el bienestar de los residentes de los alrededores.

«Si no hay sinergia y la compra proviene de Yakarta, se puede evaluar. Si se les advierte que no quieren la compra, se puede retirar después de un tiempo», dijo.

Además del aspecto económico, también destacó la importancia de las normas sanitarias y la seguridad alimentaria. SPPG está obligado a contar con un certificado de higiene sanitaria para que los alimentos distribuidos sean realmente sanos y seguros.

«El SPPG debe ser saludable e higiénico para que los niños indonesios puedan convertirse realmente en grandes niños», afirmó.

Dijo además que satisfacer las necesidades nutricionales de las mujeres embarazadas es la principal preocupación para prevenir tengkes. El impacto de una buena ingesta nutricional sólo será visible a largo plazo.

«Si las mujeres embarazadas no prestan atención a su dieta más adelante retraso del crecimiento. El impacto no es hoy, sino dentro de cinco o diez años. «Si la ingesta es adecuada, nuestros niños estarán físicamente sanos y tendrán cerebros inteligentes», afirmó.

Una de las beneficiarias de MBG, Risnawati, dijo que estaba contenta con el programa. Dijo que el menú que le dieron consistía en fruta y pan.

«Estoy feliz. Ojalá este programa pueda continuar», afirmó.

El programa MBG es uno de los esfuerzos del gobierno para mejorar la calidad nutricional de la comunidad, especialmente las mujeres embarazadas, los niños pequeños y los niños, al tiempo que impulsa el crecimiento económico en las aldeas.

Lea también: El gobierno de la regencia de Wonosobo organiza una exposición de servicios públicos y las mipymes apoyan al autobús KPK