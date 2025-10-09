Ministro Coordinador de Alimentación: Prepare los ingredientes alimentarios con anticipación para el programa MBG

Semarang (ANTARA) – El Ministro Coordinador (Menko) de Alimentos, Zulkifli Hasan, dijo que los ingredientes alimentarios que respaldan el Programa de Comidas Nutritivas Gratuitas (MBG) deben prepararse temprano en el futuro para anticipar las circunstancias en las que la demanda aumente drásticamente.

«Para asegurarnos de que estamos listos, debemos prepararnos temprano. No permitir que demasiada demanda haga que los precios suban», dijo Zulkifli el jueves cuando visitó a los clientes de Madani National Capital (PMN) en el distrito de Getasan, Semarang Regency, Java Central.

Según él, hay aproximadamente 82,5 millones de beneficiarios del programa MBG que serán atendidos en el futuro.

Además, continuó, se ha preparado un presupuesto de 335 billones de rupias para el programa.

Destacó que las empresas de pollo, huevos, vegetales y lácteos serán importantes en el futuro para cubrir la demanda, por lo que se necesitarán grandes inventarios.

«Las empresas de hortalizas, huevos, carne de pollo y leche se venderán bien en el futuro», añadió.

Por lo tanto, según él, los agricultores y criadores de los socios del PNM deben estar preparados para apoyar la seguridad alimentaria.

Mientras tanto, el director general del PNM, Arief Mulyadi, añadió que actualmente hay 16 millones de clientas de esta institución financiera a las que se anima a intentar ser independientes.

“Se les anima a trabajar por su cuenta, al menos para satisfacer sus necesidades”, afirmó.

Explicó que se esperaba que apoyaran el programa MBG una vez que se hubieran satisfecho las necesidades en sus propias comunidades.

Arief añadió que el PNM cuenta con 92.000 grupos de agricultores apoyados repartidos en 6.165 subdistritos de Indonesia.

Lea también: Zulhas: Cooperativa Blanca nace como Centro de Actividad Económica