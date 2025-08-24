BANJARNEGARA (Antara) – El Ministro de Infraestructura y Desarrollo de la Coordinación de Agus Harimurti Yudhoyono (Ahy) enfatiza la importancia de preservar la tradición de los rastas que Ruwatan afeitan en el Dieng -Plateau, Banjarnegara, Javitage Central, como una tierra cultural.

«Esta es mi primera experiencia que es testigo de una tradición muy única y significativa. Una buena procesión cultural para que continuamos preocupándonos porque nuestro archipiélago es rico en diferentes culturas», dijo el ministro Ahy después de asistir al Ruwatan -Scheersheersche ritual Dreadlocks en el Festival de la Cultura Dieng (DCF) XV en el Arjuna Candi, y,

Según él, la tradición de las rastas que la dan no es solo un ritual, sino también una simbolización de la liberación de cosas que no son buenas y la esperanza de que los niños crecen con un buen carácter, personalidad y valores y amor por su país.

También dijo que el evento DCF 2025 se convirtió en un imán para miles de turistas, tanto nacionales como extranjeros, que querían ver la sagrada procesión de primera mano.

«Estoy muy feliz de estar aquí, en medio de una hermosa atmósfera natural, mirando el festival de cultura del Dieng con el gobernador y miles de personas», dijo el ministro Ahy.

En la misma ocasión, el gobernador central Ahmad Lutfi dijo que el gobierno provincial de Java Central había presentado a la UNESCO para que la tradición de rastas pudiera incluirse en la lista de patrimonio cultural, como el templo Borobudur.

«Aumentaremos esta tradición para atraer la atención del mundo. Los turistas son mucho, y esto está en línea con la dirección del ministro para establecer los rituales de rastas en destinos turísticos internacionales», dijo Lutfi.

El afeitado ritual de afeitado de rastas, que se convirtió en el pico del evento DCF XV de 2025 fue seguido por ocho rastas. En el ritual, el ministro Ahy y el gobernador Ahmad Luthfi tuvieron la oportunidad de afeitar un rastado de Kulon Progo Regency, Yogyakarta, en nombre de Faiza Ahmad al-Afghani (7.5).

Según la información proporcionada por los presentadores, el hijo del par de Yoga Drinuko y Niken Larasati pidieron comprar autos que usen el controlador externo como condición para seguir las rastas. Además, Faiza también solicitó condiciones adicionales para el ministro Ahy.