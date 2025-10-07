Ministerio del Interior PPSDM: el gobierno de la ciudad de Magelang alienta constantemente la cultura de la innovación

MAGELANG (Antara) – El Centro de Desarrollo de Desarrollo de Recursos Humanos de Yogyakarta (PPSDM) Yogyakarta considera que la administración de la ciudad de Magelang para alentar en consecuencia la cultura de la innovación en el área local que pertenece no solo bajo el dispositivo, sino también las escuelas y la comunidad.

«La innovación se ha convertido en una cultura en la ciudad de Magelang, no solo bajo el dispositivo, sino también en las escuelas y la comunidad. Esta es una inspiración extraordinaria», dijo el jefe de PPSDM del Ministerio Regional del Interior Weli Septiya Putra en el Yogyakarta.

Dijo que esto se llevó a cabo en el «PAKA IV Administrator Liderazing Training Field (PKA) y la capacitación de supervisión (PKP) para 2025» por el Ministerio Regional del Interior PPSDM en la ciudad de Magelang en el Hotel Magelang City durante el 6 al 8 de octubre de 2025.

Los participantes en la actividad contaban a 80 personas, que consisten en participantes de PKA de Batam City y PKP de Yogyakarta, East Barito, Ngawi y South Papua.

El Programa de Premios de Innovación Magelang que es celebrado de manera rutinaria por el Ayuntamiento de Magelang, dijo, es una prueba clara del espíritu de renovación en el área.

Explicó sobre el estudio de campo en la ciudad de Magelang, que es una parte importante del proceso de aprendizaje de liderazgo.

A través de esta actividad, dijo, los participantes pueden obtener una experiencia real que tiene una influencia directa en la mejora de la calidad de la junta en sus respectivas regiones.

El alcalde de Magelang Damar Prasetyono enfatizó la importancia de la administración estatal del Estado (ASN) para comprender el papel de los servicios comunitarios y no viceversa por parte de los ciudadanos.

El gobierno, dijo, debe dar prioridad a la cooperación entre el sector cruzado en el desarrollo de la región.

«Utilizamos patrones de desarrollo de Hexaheliks, que involucran académicos, mundo de los negocios, líderes comunitarios, medios de comunicación y regulaciones de refuerzo. Todas las partes tienen un papel importante», dijo.

En esa ocasión, Damar, quien dirigió la ciudad de Magelang durante los últimos siete meses, declaró que el liderazgo como un proceso largo que requiere paciencia y consistencia.

«Disfruta de las escaleras de los niños una por una, porque Dios siempre se da cuenta de una manera más imposible», dijo.

Espera que el estudio de campo sea un medio para que los participantes fortalezcan los valores de integridad, apertura y espíritu de servicios en el liderazgo.