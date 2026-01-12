Ministerio de Orientación para Caravanas de Hizbul Wathan. Djazman UMS ganó el premio a la PTMA Qabilah más activa en 2025

Solo (ANTARA) – Moh. de orientación de caravanas de Hizbul Wathan. La Universidad Djazman Muhammadiyah de Surakarta (UMS) ha logrado una vez más un logro orgulloso a nivel regional.

Caravana guía de Moh. Djazman UMS ha logrado ganar el Premio Qabilah al Indicador Clave de Desempeño (KPI) 2025 de las Universidades Muhammadiyah y ‘Aisyiyah (PTMA) más activas presentado por el Cuarto Regional del Movimiento Scout Hizbul Wathan de Java Central.

El premio fue entregado durante una serie de actividades celebradas en la Universidad Muhammadiyah Purwokerto (UMP) los días 27 y 28 de diciembre de 2025. A esta actividad asistieron representantes de la qabilah de la PTMA en toda Java Central y líderes a nivel regional del Movimiento Scout Hizbul Wathan, y también brindó un impulso para evaluar y apreciar los logros de la qabilah durante el año pasado.

El Premio PTMA a la Qabilah más activa 2025 se otorga a qabilah que se consideran activos y consistentes y que han hecho una contribución real al desarrollo del Movimiento Scout Hizbul Wathan en el entorno terciario.

Esta evaluación se realizó sobre la base de una serie de indicadores, incluida la sostenibilidad y la calidad de los programas de trabajo, la intensidad de las actividades de desarrollo de cuadros, la participación en agendas a nivel regional y el papel de la qabilah en el desarrollo del carácter y el liderazgo de los cuadros.

Durante 2025, Hizbul Wathan Caravan Penguntun Moh. Se considera que Djazman UMS es capaz de demostrar un desempeño organizacional sostenible. Se han implementado de forma activa y estructurada varios programas de exploración, desarrollo de cuadros y actividades que integran los valores islámicos, de liderazgo y de Muhammadiyah. Esta coherencia llevó a la Caravana Guiadora Moh. Djazman UMS ganó este prestigioso premio.

Presidente de la Caravana Acompañante Moh. Djazman UMS Rakanda Abid Ihsan Alfaruq expresó su agradecimiento por los logros alcanzados. Destacó que este premio fue el resultado del trabajo colectivo de todos los cuadros de Hizbul Wathan UMS.

«Este premio no puede separarse de la solidaridad, la dedicación y el arduo trabajo de todos los miembros. Este logro es una motivación para nosotros para continuar el proceso, mejorar la calidad de los movimientos y mantener el espíritu de fastabiqul khairat en cada paso», dijo.

En consecuencia, el Tesorero Adjunto de Caravana Penguntun Moh. Djazman UMS Rakanda Amtsal Ajhar dijo que este premio era un recordatorio de la importancia de la coherencia en las organizaciones. Dijo que este logro fue el resultado de una intensa sinergia construida entre la caravana y la qabilah, tanto en la implementación de las actividades, como en la comunicación y en el proceso de coaching.

«Este premio es un orgullo para nosotros como caravana. La sinergia, la orientación y el espíritu que la Qabilah sigue desarrollando se convierten en nuestro refuerzo en el desarrollo de cada actividad. Con la dedicación y aporte realizado, este premio es bien merecido por parte de la HW UMS Qabilah», afirmó.

Mientras tanto, el administrador de Hizbul Wathan, Universidad Muhammadiyah de Surakarta, Ramanda Halim Kusuma, también expresó su agradecimiento por los logros de Caravan Penuntun Moh. UMS Djazmán.

Consideró que este premio fue el resultado de un proceso de coaching que se llevó a cabo de manera consistente y continua. Según él, este logro no sólo demuestra la actividad de la organización sino también su éxito en la construcción del carácter, la disciplina y el servicio de los cuadros de Hizbul Wathan.

«Este logro debería ser una motivación para continuar mejorando la calidad del movimiento y manteniendo la continuidad del programa. Espero que la Caravana Guía de la UMS Moh. Djazman no se vuelva complaciente rápidamente, sino que utilice este premio como un mandato para formar cuadros de Hizbul Wathan que tengan integridad, progreso y estén listos para contribuir a la organización y a la sociedad», dijo.

Este premio no es sólo un motivo de orgullo para Caravana Penuntun Moh. Djazman UMS, pero también para la Universidad Muhammadiyah de Surakarta en general. Se espera que este logro pueda fortalecer aún más el papel de Hizbul Wathan como foro para desarrollar el carácter de los estudiantes, especialmente inculcando valores scouts, liderazgo y espíritu de servicio.

En el futuro, Hizbul Wathan Caravan Guiding Moh. Djazman UMS se compromete a continuar mejorando la calidad del programa y ampliar las contribuciones al campus y la comunidad. Se espera que el Premio Qabilah Más Activo 2025 de la PTMA sea un trampolín para producir cuadros de Hizbul Wathan con carácter, competitividad y progreso.