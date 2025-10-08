Ministerio de la Aldea: Los fondos de la aldea se pueden utilizar para abordar el retraso en el crecimiento

Yakarta (ANTARA) – El Ministerio de Aldeas y Desarrollo de Regiones Desfavorecidas (Kemendes PDT) recordó a las autoridades de las aldeas que los fondos de las aldeas se pueden utilizar para abordar el retraso en el crecimiento.

El jefe de la Agencia para el Desarrollo de Recursos Humanos y el Empoderamiento de las Comunidades Aldeas y Zonas Desfavorecidas del Ministerio de Aldeas, PDT, Agustomi Masik, dijo que estas disposiciones están incluidas en el Reglamento Ministerial de Aldeas (Permendes) Número 2 de 2024 sobre instrucciones operativas para centrarse en el uso de los fondos de las aldeas en 2025.

“El problema del retraso en el crecimiento está incluido específicamente en el Reglamento del Ministro de Aldeas sobre el enfoque en el uso de fondos de las aldeas”, dijo Agustomi mientras asistía al Taller de Evaluación del Desempeño del Cuadro de Desarrollo Humano para el año fiscal 2025 en Yakarta el miércoles.

Señaló que el problema del retraso en el crecimiento no sólo está relacionado con la salud, sino que también está estrechamente relacionado con el crecimiento económico, la prosperidad y el estilo de vida de las personas. Por tanto, Agustomi espera que el uso de los Fondos Aldeanos pueda realizarse de forma convergente involucrando a muchos sectores.

«En nuestra opinión, la construcción de una aldea debe ser convergente. No estamos construyendo una aldea sectorialmente. No es sólo el problema del crecimiento, sino que debemos gestionar todos los problemas en la vida de las comunidades rurales de manera convergente», dijo.

Con esta dirección, continuó, se pidió al gobierno de la aldea, junto con los asistentes de la aldea y los funcionarios regionales, que fortalecieran la sinergia para que los programas de prevención y reducción de barreras pudieran implementarse de manera más efectiva a nivel de base.

Se sabe que existen una serie de preocupaciones sobre el uso de los fondos de las aldeas, enumeradas en el Decreto Ministerial de Aldeas Número 2 de 2024 sobre las Directrices Operativas para el Enfoque en el Uso de los Fondos de las Aldeas 2025, incluida la superación de la pobreza extrema.

Según él, si no hay pobreza extrema en la aldea en cuestión, el uso del dasa de la aldea en el primer punto se regulará más detalladamente en las instrucciones técnicas.

En segundo lugar, también se dará prioridad al Fondo Aldeas 2025 para apoyar el fortalecimiento de las aldeas que puedan adaptarse al cambio climático. En tercer lugar, el uso del Fondo Aldea 2025 también tiene como objetivo aumentar la promoción y prestación de servicios de salud básicos a nivel de base, incluido el tratamiento del retraso del crecimiento.

Posteriormente, también se priorizará el uso del Fondo Aldea 2025 para apoyar programas de seguridad alimentaria. El Decreto Ministerial de las Aldeas 2/2024 estipula que al menos el 20 por ciento de los fondos de las aldeas deben utilizarse para la seguridad alimentaria y lograr la autosuficiencia alimentaria.

Además, también se dará prioridad al Fondo Aldea 2025 para apoyar el desarrollo del potencial y la excelencia de las aldeas, acelerar la implementación de aldeas digitales, el desarrollo basado en mano de obra con uso intensivo de efectivo y otros programas sectoriales prioritarios en las aldeas.

