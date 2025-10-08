Ministerio de Educación y Tecnología: Garuda Transformation School es un ejemplo para otras escuelas

Magelang (ANTARA) – El Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Kemdiktisaintek) dijo que se espera que la escuela Garuda Transformasi sirva de ejemplo para otras escuelas de la zona.

«Podemos decir que este programa es el Programa de Mejores Resultados Rápidos (PHTC) del presidente Prabowo Subianto para mejorar los recursos humanos (RRHH) para la educación en toda Indonesia», dijo la jefa de la Oficina Jurídica del Ministerio de Educación y Tecnología, Ineke Indraswati en Magelang, el miércoles, después de la introducción de la Escuela Garuda en la Escuela Secundaria Taruna Nusantara, Magelang.

«Es por eso que creamos la Escuela Superior Garuda. Así que hay dos nuevas Escuelas Superiores Garuda que se construirán desde cero, y luego la Escuela Superior de Transformación Garuda», dijo.

Mencionó las Escuelas Superiores Garuda Transformasi, una de las cuales es la Escuela Secundaria Taruna Nusantara, que se espera que ayude a aumentar el número de graduados de la Escuela Secundaria Taruna Nusantara para que puedan progresar a una educación superior de clase mundial.

“Así que nuestra esperanza, por supuesto, es que con la escuela secundaria Taruna Nusantara como escuela Garuda Transformasi, también podamos brindar un respaldo a las escuelas circundantes”, dijo.

El director de la escuela secundaria Taruna Nusantara, mayor general del TNI Muhammad Imam Gogor, dijo que el sistema de selección de la escuela secundaria Taruna Nusantara sigue siendo el mismo que el año pasado. Es solo que a partir de este año y en los próximos se implementará un sistema completo de admisión de becas.

«Para la admisión de estudiantes, la selección todavía se realiza a través de la vía administrativa y luego a la academia. En las áreas de salud, psicología y salud física. Porque la Escuela Secundaria Taruna Nusantara prioriza tres cosas, a saber, no sólo los aspectos académicos, sino también la personalidad y la salud física», dijo.

