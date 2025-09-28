Ministerio de Educación y Cooperativas y Cooperación de HDI de TKA -Socialización en Medan

SEMARANG (Antara) – El Ministerio de Educación Primaria y Sundial (Kemendikdasmen) continúa fomentando la participación de los estudiantes en la Prueba Académica de Vermay de 2025 (TKA), una de las cuales está en el Medan y el Programa -Socialización a través del Foro de Comunicación Pública (FKP) con el tema académico «Testestestestestestestestestestestetestetestet

A través de la colaboración con la Asociación de Estudiantes de Muhammadiyah (HDI), al evento asistieron 700 participantes compuestos por estudiantes, maestros y directores de escuela.

Esta actividad está destinada a ofrecer una comprensión clara de TKA como un instrumento de validación objetivo para el desempeño de los estudiantes, abrir un espacio de diálogo y garantizar la disposición de los estudiantes para dar la bienvenida a su implementación en noviembre de 2025.

En esta ocasión, el jefe del Ministerio de Educación y la Comunicación Central y la Oficina de Relaciones Públicas, Anang Ristanto, dio motivación directa a los participantes.

Hizo hincapié en que TKA fue diseñado como un instrumento positivo para mapear la capacidad de los estudiantes para prepararse para el futuro.

«TKA está aquí para evaluar el rendimiento académico creíble, honesto y relevante. Por eso queremos que este FKP comprenda que los estudiantes entienden que TKA no es algo que deba temer.

Desde el lado técnico, el jefe de actuación (plt.) Del Centro de Evaluación Educativa (Pusmendik) de la agencia estándar, el plan de estudios y la evaluación educativa (BSKAP) Rahmawaati explicó la implementación de TKA para la clase 12 planificada para 1-9 de noviembre de 2025, pero altamente recomendada.

«Los participantes trabajarán en cinco materias, a saber, Indonesia, Matemáticas, Inglés y dos temas seleccionados, basados ​​en la computadora. Los resultados serán un certificado de puntaje nacional que se puede utilizar para completar la Administración Nacional de Selección en función del rendimiento (SNBP), el mundo del trabajo o incluso el registro de instituciones terciarias extranjeras», explica.

Además, se recordó a Rahmawaati que las escuelas y los estudiantes se registran inmediatamente antes de la fecha límite el 5 de octubre de 2025. Para garantizar la credibilidad y la justicia, la implementación de TKA 2025 está respaldada por una extensa serie de regulaciones, incluidos Permendikdasms No. 9/2025 en el número de selección nacional (SNBP).

El marco de la evaluación y la red de las preguntas se ha elaborado y es accesible para el público a través de la página https://pusmendik.kemendikdasmen.go.id/tka/simulation_tka.

Una respuesta positiva a TKA se refleja en el porcentaje de registro nacional que han excedido 3 millones de participantes. Este entusiasmo también se puede ver claramente en el caso en Medan, donde los estudiantes muestran una comprensión crítica a través de preguntas sustanciales durante la sesión de diálogo.

Para ofrecer experiencia directa, los participantes participaron en la sesión de simulación de TKA y también una discusión interactiva. El Ministerio de Educación y el Centro también distribuyeron pautas y participantes especiales para aprovechar los horarios oficiales y participaron en un ensayo limpio del 27 al 31 de octubre de 2025.

Mientras tanto, se espera que las escuelas desempeñen un papel activo en la preparación de la infraestructura tecnológica, acompañando a los estudiantes a elegir las materias adecuadas y verificar cuidadosamente los datos de los participantes.

El presidente del HDI, Rianhy Prawita, expresó su apoyo y dedicación de su organización a la implementación de TKA.

«HDI apoya la política educativa completa en la que los estudiantes están involucrados. Foros como estos son muy importantes, por lo que los votos y las ambiciones de los estudiantes pueden ser escuchados directamente por el gobierno, de modo que la política de que la política nacida realmente esté de acuerdo con las necesidades en el acto», dijo Randhy.

A través de TKA 2025, el Ministerio de Educación y Cultura confirmó la dedicación para presentar una evaluación creíble y honesta para todos los estudiantes indonesios.

La socialización en Medan también enfatizó la importancia de la sinergia entre el gobierno, las escuelas y la comunidad estudiantil. Con la participación activa de HDI, este programa no solo ayuda a fortalecer la distribución de la información, sino que también desarrolla la confianza de que la política educativa está presente para responder a las necesidades reales en el campo