Ministerio de Educación y Centro de TKA para 700 estudiantes en Sorong

SORONG (Antara) – El Ministerio de Educación Primaria y Secundaria (Kemendikdasmen) realizó una prueba de habilidad académica (TKA) para 700 estudiantes de secundaria en los estudiantes de secundaria en Sorong City, suroeste, Papua, como una parte importante de medir la capacidad de los estudiantes en la región.

El Jefe de De Standaard, currículo y evaluación educativa del Ministerio de Educación y el centro de Toni Toharudin, en Sorong, dijo el jueves que la implementación de TKA tenía como objetivo medir la capacidad de iniciar sesión, comprender y el poder de la subasta de estudiantes, en particular la clase XII.

«Esto es parte de la práctica y preparación de los estudiantes en la finalización posterior de las preguntas del examen», dijo Toni al abrir la distribución de programas TKA para educación de calidad en Sorong City.

Explicó que el Ministerio de Educación y el Centro ofrece instalaciones de capacitación a través de la plataforma, aprendamos TKA y el espacio para estudiantes, para que los estudiantes puedan practicar de forma independiente.

«Los estudiantes pueden entrenarse allí tanto como sea posible, por lo que no hay más razones para no estar listas», dijo.

La implementación de TKA también es parte de la socialización de los programas de aprendizaje para estudiantes de Clase XII a nivel escolar de la escuela secundaria y profesional, los cuales implementan un plan de estudios independiente y el plan de estudios 2013.

Según Toni, TKA es una base importante para apoyar el proceso de selección nacional basado en el rendimiento (SNBP), uno de los cuales tiene un valor de TKA.

Agregó que desde la terminación del examen nacional (ONU) en 2019, el gobierno tuvo dificultades para mapear las habilidades académicas de los estudiantes individualmente. Es por eso que los resultados de TKA son utilizados por los gobiernos locales para mejorar la calidad de las unidades educativas.

«Con TKA podemos obtener datos académicos más precisos como base para evaluar y fortalecer la calidad del aprendizaje», dijo.

El alcalde de Sorong Septinus Lobat apreció la implementación de TKA en su área y expresó su gratitud al Ministerio de Educación y el Centro. «Esto es parte de un intento de preparar la calidad de los recursos humanos para dar la bienvenida a Indonesia Gold 2045», dijo Septinus.