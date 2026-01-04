Ministerio de Educación Básica becó a 150.000 docentes al 2026

Demak (ANTARA) – El Ministerio de Educación Primaria y Secundaria (Kemendikdasmen) ha asignado un programa de becas (S1) para 150.000 profesores que no tienen una calificación académica mínima de D4 o S1 para 2026.

«Este programa es parte de los esfuerzos del gobierno para mejorar la calidad y el profesionalismo del personal docente, especialmente los docentes de PAUD, SD y SMP», dijo el sábado el ministro de Educación Primaria y Secundaria (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, después de la inauguración de SD Negeri 2 Wonorejo, distrito de Karanganyar, regencia de Demak.

Dijo que la cantidad de becas ha aumentado significativamente en comparación con el año anterior.

“El año pasado se destinó a 12.500 docentes que no tenían título de licenciatura, y este año estamos preparando para 150.000 docentes”, dijo.

Explicó que la beca aprovecha el programa de Reconocimiento de Aprendizajes Pasados ​​(RPL), que reconoce la experiencia docente de los docentes como unidades de crédito semestrales (SKS). Con este acuerdo, los profesores no tienen que seguir de cuatro a cinco años de educación de licenciatura como ocurre con el programa regular.

«A través de RPL, la experiencia educativa es calculada y reconocida por las universidades para que los estudios de pregrado se puedan completar en aproximadamente un año. El término es ‘plural qashar’, generalmente de cuatro a cinco años, esto es solo un año», dijo.

Mientras tanto, la beca otorgada asciende a 3 millones de IDR por semestre, que se transfiere directamente a la universidad organizadora designada por el gobierno.

Después de completar la licenciatura, los profesores pueden avanzar al Programa de formación docente profesional (PPG) para obtener la certificación docente. Con esta certificación, los docentes tienen derecho a subsidios profesionales, lo que repercute directamente en la mejora del bienestar.

«Si tienes una licenciatura, puedes hacer PPG, luego obtener un certificado y luego tener derecho a un subsidio profesional para docentes. No se trata sólo de una cuestión de requisitos formales, sino también de mejorar el bienestar», afirmó.

Abdul Mu’ti enfatizó que mejorar la calidad y el bienestar de los docentes es la clave para construir recursos humanos superiores porque una educación de calidad sólo se puede lograr si cuenta con el apoyo de una infraestructura adecuada y docentes competentes.

«Estamos comprometidos a construir una generación de recursos humanos superiores. La clave es la educación, y la clave para una educación de calidad son docentes de calidad y un entorno de aprendizaje propicio», afirmó.

Además del programa de becas para docentes, el Ministerio de Educación Básica también está preparando una política para mejorar el aprendizaje. La intención es que a partir de 2027 las asignaturas de inglés sean obligatorias a partir del grupo 3 de primaria. Para apoyar esta política, el gobierno brindará capacitación a profesores de inglés de escuelas primarias a partir de este año.

Esta política se basa en los resultados de la evaluación del desempeño del aprendizaje de los estudiantes. Para 2025, la puntuación media nacional en matemáticas rondará los 35, mientras que la puntuación media nacional en inglés obligatorio rondará los 29.

“Por eso, además de mejorar el currículo, también estamos preparando la capacitación docente y mejorando la calidad del aprendizaje para que los resultados futuros sean mejores”, afirmó.

