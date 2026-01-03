Ministerio de Educación Básica apunta a revitalizar 71.000 escuelas al 2026

Demak (ANTARA) – El Ministerio de Educación Primaria y Secundaria (Kemendikdasmen) de Indonesia tiene como objetivo revitalizar 71.000 unidades educativas en toda Indonesia para 2026, continuando los esfuerzos del gobierno para acelerar la rehabilitación de las escuelas dañadas y mejorar la calidad de la educación nacional.

«El presupuesto asegurado en el presupuesto estatal para 2026 es de más de 14 billones de IDR, asignados a 11.000 unidades educativas. Si Dios quiere, después de que haya habido comunicación y el presidente prometa que se añadirán 60.000 unidades educativas este año, de modo que en total habrá un programa de construcción y revitalización de 71.000 unidades educativas en toda Indonesia», dijo el ministro indonesio de Educación Primaria y Secundaria (Mendikdasmen) Abdul. Mu’ti se reunió después de la inauguración de la Escuela Primaria Estatal Wonorejo. 2, distrito de Karanganyar, regencia de Demak, sábado.

Destacó que esta política refleja el compromiso del Presidente de la República de Indonesia de mejorar la calidad de la educación nacional, en línea con la cuarta Asta Cita, es decir, fortalecer los recursos humanos a través de una educación de calidad.

En comparación, en 2025, el programa de revitalización escolar se dirige a 16.175 unidades educativas con una asignación presupuestaria total de 16,9 billones de rupias.

Abdul Mu’ti explicó que la principal prioridad para la revitalización en 2026 sigue centrada en la construcción y mejora física de los edificios escolares. La razón es que todavía hay más de 100.000 escuelas en todo el país que requieren tratamiento físico.

«El período hasta 2026 todavía se centra en la construcción de edificios, porque todavía hay muchas escuelas que necesitan ser construidas o reparadas físicamente. No ha habido construcción de escuelas a gran escala en los últimos años, por lo que es necesario acelerarlo», dijo.

En cuanto a la solicitud de asistencia con instalaciones e infraestructura de apoyo como laboratorios y muebles del director de SD Negeri Wonorejo 2, dijo que todavía es posible ayudar con algunas de ellas incluso si no es una máxima prioridad.

«Podemos ayudar con aplicaciones de laboratorio y mobiliario. Es de esperar que en 2026 todavía haya espacio, aunque el énfasis sigue estando principalmente en el edificio físico», explica.

Abdul Mu’ti es optimista en cuanto a que el programa de revitalización de las escuelas dañadas pueda completarse antes de 2029, en consonancia con el objetivo del gobierno. Si la revitalización se realiza de manera constante cada año, la finalización puede ocurrir aún más rápido.

«Si ahora son 16.000, este año serán 71.000, si Dios quiere, y antes de 2029 estará 100 por ciento listo. Puede ser incluso más rápido, por ejemplo 71.000 cada año a partir de 2026, luego podrá estar listo en 2027», dijo.

Además de la revitalización física, el Ministerio de Educación Básica también distribuyó ayuda del IFP a 288.186 escuelas en toda Indonesia, incluida la región de Papua. Este programa trabaja en colaboración con el TNI y la Polri y está equipado con varios programas para mejorar la calidad de la educación no física.