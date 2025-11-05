Ministerio de Derecho de Java Central colabora con Undip en «Menkum Goes to Campus»

Semarang (ANTARA) – El Ministerio de Derecho (Kemenkum) de la región de Java Central ha colaborado con la Universidad Diponegoro (Undip) Semarang para preparar una serie de actividades «Menkum Goes to Campus».

El jefe del Ministerio de Derecho de Java Central, Heni Susila Wardoyo, dijo en Semarang el martes que el ministro de Derecho, Supratman Andi Agtas, asistiría a Undip en el evento «Menkum Goes to Campus» el 19 de noviembre.

Según él, esta actividad no sólo está destinada a estudiantes de la Undip, sino que también está abierta a estudiantes de varias universidades de Java Central.

«Por lo tanto, se necesita una buena coordinación y sinergia entre el Ministerio de Justicia de Java Central y la Undip para que las actividades se desarrollen sin problemas y aporten amplios beneficios a la generación más joven», dijo.

Espera que esta actividad se convierta en un foro para que los estudiantes se familiaricen más con el papel y las políticas del Ministerio de Derecho y promuevan la conciencia jurídica entre los académicos.

Mientras tanto, el canciller de Undip Semarang, Suharnomo, dio la bienvenida al plan y expresó su pleno apoyo para que la actividad sea un éxito.

Dijo que la Undip estaba dispuesta a cooperar y brindar pleno apoyo para que la actividad “Menkum Goes to Campus” sea un éxito.

“Esta actividad es un impulso positivo para los estudiantes”, afirmó.