Ministerio de Cooperativas fortalece sistema de protección de socios a través del Proyecto de Ley Cooperativa

Solo (ANTARA) – El Ministerio de Cooperativas de Indonesia está tratando de fortalecer el sistema de protección de los miembros a través de la Ley de Cooperativas.

El secretario del Ministerio de Cooperativas, Ahmad Zabadi, durante una discusión de grupo focal sobre el desarrollo de un sistema de protección y quejas para los miembros de las cooperativas, en la Universidad Estatal Sebelas Maret (UNS) en Solo, Java Central, el viernes (12/12), dijo que fortalecer el ecosistema institucional cooperativo es muy urgente en un esfuerzo por aumentar la protección de los miembros de las cooperativas.

Este mecanismo de protección será objeto de discusión en el proyecto de ley sobre cooperativas, que pronto será implementado por el gobierno y la RPD.

En esta actividad también estuvieron presentes el diputado adjunto de Supervisión Cooperativa, Herbert Siagian, el diputado adjunto (Asdep) de Protección de Miembros, Sahrul, y la jefa de la Oficina Jurídica y de Cooperación, Lina Widiyastuti. En la misma ocasión, se firmó un Memorando de Entendimiento (MOU) entre el Ministerio de Cooperativas y la Universidad Sebelas Maret.

«Es necesario construir un sistema de protección y supervisión de los socios para evitar posibles pérdidas en las cooperativas del sector financiero. ¿Cuál es esta confirmación, cuyo contenido está contenido en el proyecto de ley sobre cooperativas?», dijo Zabadi.

Espera aportes del SNU para fortalecer el contenido del Proyecto de Ley Cooperativa. Zabadi dijo que, de acuerdo con la adopción del Proyecto de Ley de Cooperativas en la sesión plenaria de la Cámara de Representantes el 18 de noviembre de 2025 como iniciativa de la Cámara de Representantes, es muy posible que el gobierno pueda agregar varias confirmaciones al proyecto de ley existente.

Uno de los cambios propuestos es el título del Proyecto de Ley de Cooperativas para el Proyecto de Ley del Sistema Cooperativo Nacional. Enfatizó que esta propuesta de nombre es una necesidad para afirmar el programa Cooperativo de Subdistrito/Aldea Roja y Blanca, que es un programa de prioridad nacional.

«Este programa es una reorientación, un proceso extraordinario de cambio. El Presidente incluso usó las palabras ‘Revolución’ en la inauguración del establecimiento de 80.000 entidades legales de las Cooperativas de Subdistrito/Aldea Roja y Blanca en Klaten. Porque este es un cambio radical de la orientación de desarrollo que se centra más en lograr la igualdad económica. Yo digo que se trata de una distribución equitativa de la riqueza para crear una situación social para todo el pueblo indonesio», dijo.

La presencia de Kopdes en la cadena de suministro no sólo acortará la cadena de distribución, sino que también aumentará la productividad en la región. Cada aldea podrá producir productos que se ajusten a su potencial. Se estima que Kopdes creará nuevos puestos de trabajo para hasta 2 millones de personas.

«La membresía de las cooperativas también aumentará dramáticamente. El presidente tiene como objetivo que todas las comunidades de las aldeas se unan a las cooperativas, por lo que calculamos un promedio de 1.000 por aldea, después de lo cual aumentarán al menos 80 millones de nuevos miembros de las cooperativas. Este es un número muy significativo, por supuesto que tenemos que pensar en cómo brindar protección», continuó Zabadi.

Por lo tanto, proteger a los miembros debe ser una máxima prioridad. Sin un sistema de seguimiento sólido, sin estándares de protección claros, el riesgo de pérdida de membresía puede aumentar a medida que aumenta el tamaño de la empresa.

Zabadi añadió que el contexto de cooperación entre el Ministerio de Cooperativas y la Universidad Sebelas Maret es muy estratégico.

“A través de este MoU, el SNU juega un papel en el apoyo a la implementación del programa Cooperativo Aldea Roja y Blanca/Kelurahan a través de diversas actividades que pueden afirmar varios programas implementados por el Ministerio de Cooperativas, incluido el fortalecimiento de las instituciones cooperativas, el aumento de la supervisión y protección de los miembros de las cooperativas, la digitalización de las cooperativas y el desarrollo de recursos humanos y alfabetización en el sector cooperativo para crear una gobernanza cooperativa más moderna, transparente y competitiva”, dijo.

Zabadi expresó su agradecimiento a la Universidad Sebelas Maret por el apoyo brindado en relación con el Programa de Implementación Tridharma para la Educación Superior para apoyar a las cooperativas mediante el inicio de la preparación de este MOU.

«Por supuesto, la colaboración entre el gobierno y las universidades puede tener un impacto real en la mejora del bienestar de la comunidad, especialmente para los miembros de las cooperativas», dijo Zabadi.