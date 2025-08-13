Miles de residentes de Pati comenzaron a demostrar que el regente renunciara a su posición.

PATI (Antara) – Alrededor de 1,000 habitantes de Pati Regency, Central Java, celebran una manifestación para llenar el regente de Pati Sudewo de su posición porque se considera un líder arrogante

La manifestación de los residentes se llevó a cabo el miércoles en el área de Alun-Alun de la ciudad de Pati frente a la entrada a Pendopo de Pati Regency el miércoles.

Husen como iniciador y Syaiful Ayubi como la acción de los residentes declaró que el regente de Pati Sudewo debería ser expulsado de su posición porque se consideraba arrogante.

También invitó a los manifestantes a prepararse para el regente de Pati hasta la noche. También se pidió a los manifestantes que fueran ordenados y no tomaron acciones anarquistas.

«Demuestre que los residentes de Pati son educados y morales, amor por la paz y no arrogantes», dijo Saiful.

La demostración de los residentes de PATI comenzó la política del gobierno de Regencia Pati que aumentó el impuesto nacional y urbano de construcción y edificios (PBB-P2) al 250 por ciento.

Aunque el aumento es un límite máximo y no se aplica a todos los objetos fiscales, porque hay un aumento de solo el 50 por ciento.

Sin embargo, dijeron, porque hubo una declaración del regente de Pati Sudewo, quien fue considerado las personas que invitan a demostrar hasta 5,000 o 50,000 personas.

Los residentes finalmente hicieron una donación recolectando agua mineral embotellada de DOS a lo largo de la línea de pavimento para el Pendopo Pati Regency.

Incluso las donaciones también continúan fluyendo hasta que el agua mineral con empaque DOS se coloca en el lado Pati Four.

Para garantizar la acción que comenzó a las 8.00 a.m., la policía local se protegió en diferentes esquinas de la entrada a Pati Alun-Alun.

Hasta que esta noticia se transmitió alrededor de las 09.00 CIR el miércoles por la mañana, el número de residentes que participaron en la manifestación continuaron participando en la acción masiva.