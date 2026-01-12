Miles de participantes asistieron al torneo de deportes electrónicos Regent’s Cup en Boyolali

Solo (ANTARA) – Miles de participantes participaron el domingo en el Torneo de deportes electrónicos Regent’s Cup 2026 en el Salón de Convenciones Mahesa Boyolali, Java Central.

El Director General (Dirjen) para Acelerar el Desarrollo de Regiones Desfavorecidas del Ministerio de Aldeas, Desarrollo de Regiones Desfavorecidas y Transmigración (Kemendes PDT), Samsul Widodo, dijo que este evento de competición de deportes electrónicos se celebró por primera vez en el contexto del Día Nacional de las Aldeas (HDN) 2026, que tuvo lugar en Boyolali.

La preclasificación, denominada Regent’s Cup, se celebró los días 11 y 12 de enero de 2026. Luego se llevará a cabo una final de competición de deportes electrónicos el 13 de enero de 2026, donde los campeones se reunirán para competir por el trofeo del Ministerio de Aldeas del PDT.

«El número total de participantes es de aproximadamente 1.500 equipos de toda Indonesia. El primer, segundo y tercer ganador de la Regent’s Cup partirán de aquí (Boyolali) para la final el 13 de enero», explicó Samsul.

Esta competencia de deportes electrónicos a nivel nacional compite en una sola categoría, que es Mobile Legend. Sin embargo, la Regent Cup compite en dos categorías, a saber, Mobile Legend y Free Fire. Los ganadores del concurso E-Sport reciben premios en forma de dinero para entrenamiento, motores eléctricos, trofeos, certificados y teléfonos inteligentes.

«Para el nuevo Mobile Legend nacional, porque el tiempo apremia. En el futuro esperamos competir en más juegos», continuó.

Mientras tanto, Boyolali Regent Agus Irawan agregó que este torneo es el torneo de deportes electrónicos más grande en Boyolali Regency.

«La esperanza, por supuesto, es que en el futuro este torneo atraiga a atletas que disfruten jugando. Si Dios quiere, el entusiasmo de pueblo en pueblo será extraordinario», dijo Agus.

Uno de los participantes, Muhammad Ridwan, dijo que había participado a menudo en torneos similares.

«Como es un hobby, a menudo participo en torneos, pero este es un campeonato nuevo. También es bueno tener este gran evento, para perfeccionar habilidades y conocimientos. Sigan presentándolo a los padres, a veces a los padres no les gusta», dijo.