Miles de estudiantes de secundaria y escuelas vocacionales de Solo están entusiasmados por participar en el Roadshow de becas OSC 2026 en la UMS.

Solo (ANTARA) – Hasta 1.300 estudiantes de SMA/SMK del grado 12 en Greater Solo participaron con entusiasmo en el Roadshow de Becas del Concurso de Becas en Línea (OSC) 2025 celebrado el sábado en la Universidad Muhammadiyah de Surakarta (UMS) en Solo, Java Central.

Este evento fue animado y lleno de orientación completa sobre cómo registrarse para recibir becas y la oportunidad de aprobar la selección.

El jefe de comunicación corporativa de Medcom.id, Herfindo Satria Gading, explicó que OSC es un programa de asociación con los mejores campus de Indonesia para brindar acceso a una educación superior de calidad. También motivó a los estudiantes que inmediatamente se hicieron presentes en el edificio KH Edutorium. Ahmad Dahlan UMS.

«OSC está aquí para facilitar que los estudiantes de toda Indonesia continúen sus estudios con becas completas hasta que se gradúen, incluso en la UMS, que ha sido uno de nuestros socios desde 2015», dijo Herfindo.

Explicó que el programa de becas OSC ha distribuido más de 3.800 becas a estudiantes desde Aceh hasta Papúa desde su primera edición. No sólo becas, sino también ayuda para cubrir los gastos de vida, con una asistencia total que asciende a 4.200 millones de IDR.

Para 2025, OSC ha colaborado con éxito con 18 universidades reconocidas a nivel de licenciatura y 5 campus asociados a nivel de maestría.

Dijo que OSC estaba ahí como una solución al problema de los costos, que a menudo es el mayor obstáculo para los estudiantes. Este programa ofrece una exención del 100 por ciento de las tarifas de inicio y semestre durante ocho semestres, y uno de los requisitos es mantener un GPA mínimo de 3.0.

«Las limitaciones financieras no serán un obstáculo si tenemos una gran motivación. Una alta motivación seguramente encontrará una solución, una de las cuales es a través de la beca OSC», afirmó.

También explicó datos de la Oficina Central de Estadísticas (BPS), que mostraron que el mayor desempleo procedía de los graduados de escuelas secundarias y profesionales. Estos datos muestran que existe una brecha entre los graduados de la escuela secundaria y los graduados de escuelas vocacionales que continúan su educación hasta el nivel universitario.

«Entonces, cuando te gradúas y vas a la universidad, ayudas al gobierno a mejorar el Análisis de la carga de trabajo (ABK). Sois la generación que se prevé que será la generación superior en el camino hacia una Indonesia dorada», explicó.

Además, Herfindo explicó el cronograma para la próxima beca OSC 2026.

«Más tarde, el 11 y 12 de noviembre se realizará la prueba, el día 15 habrá una prueba en línea con un total de 50 preguntas con una duración de 2 horas. El 19 de diciembre se anunciará a los beneficiarios de las becas. Así, en noviembre-diciembre será la prueba final de recopilación de archivos para la selección», explica Herfindo.

Al-Zidan Candra Ardyansyah (Ingeniería Eléctrica) y Nasywa Yatineja (Derecho), dos estudiantes de la UMS que recibieron la beca OSC 2024, compartieron sus experiencias. Ambos admitieron que eligieron la UMS por su calidad, instalaciones, acreditación y excelencia garantizadas a nivel mundial.

Ambos dijeron que la fase de prueba de la entrevista final fue la más desafiante, pero que podría superarse con una preparación exhaustiva.

“Porque allí vuelves a practicar cómo hablar en público, cómo expresar bien y correctamente tu opinión”, dice Nasywa.

Además, Zidan también compartió consejos para los participantes que quieran aprobar la selección OSC, incluido el estudio del sistema de selección a través del sitio web oficial, la búsqueda activa de información y la preparación para pruebas escritas y entrevistas.

«Encuentre tanta información como sea posible en Internet sobre cómo entrevistar y cómo hablar bien en público. En la era de Internet, la información es fácil de obtener a través de Instagram o TikTok», dijo Zidan.

Además, Daffa Dhiyaulhaq Husni, estudiante de SMA Negeri 3 Surakarta, logró obtener el primer lugar en la prueba TKA (Prueba de Habilidad Académica) de la UMS. Según él, la clave del éxito está en una buena gestión del tiempo.

«Hay muchas preguntas, el tiempo es limitado. Así que hay que ser capaz de gestionar el tiempo, hacer una pregunta en cuántos minutos, para no retrasarse», dijo Daffa.

Dio un mensaje a todos los participantes y estudiantes que luchan por su futuro.

«Prepárate con mucha antelación, no lo hagas de repente. Lo más importante es practicar muchas preguntas», concluyó.

Además de Daffa, los otros ganadores fueron Abian Fazil Syaputra (SMA Negeri 1 Kartasura), Firda Azia Bintang Purwanto (MA PPMI Assalam), Aditya Solikhin (SMA Muhammadiyah 2 Surakarta) y Ataya Masa Azalia (SMA Negeri 1 Mojolaban).