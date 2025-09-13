Miles de corredores animarán «Friendship Borobudur Marathon 2025»

SEMARANG (Antara) – Miles de corredores serán el «Maratón de Borobudur de Java Central de Java o el» Maratón Borobudur 2025 «que se llevará a cabo en las ciudades de Surakarta y Purwokerto, Banyumas Regency.

«La amistad en solitario, solo caminando en Taman Sriwedari, estará con el día libre de auto. Esta es la primera ciudad en saludar al público. Para solo hay 1,000 corredores que participan», dijo el director comercial de Kompas, Lukminto Wibowo, el viernes en Semarang.

Esto fue transferido después de reunirse con el gobernador central de Java, Ahmad Lutfi, en Semarang para informar la actividad anual.

El plan, la implementación que se llevará a cabo en Surakarta el 14 de septiembre de 2025, mientras que en Purwokerto el 28 de septiembre de 2025. El evento fue un «pre-evento» del Maratón de Borobudur 2025.

Explicó que «el maratón Borobudur Borobudur Borobudur del banco de amistad» no es solo un evento de carrera, sino que se ha llevado a cabo una misión importante en el evento, incluida la predicación del evento de derivados fuera del evento principal del Maratón de Borobudur 2025.

Uno de ellos es la «patada» del programa Harmoni y Java Central Java, un mensaje especial del gobernador Ahmad Lutfi para involucrar a más MIPYME en Java Central.

Además, otro evento derivado se realizó el 13 de septiembre de 2025, a saber, «el solo de la gira» que se refería a la comunidad actual en Solo y otras ciudades.

Mientras que el evento del Banco Central de Maratón de Java Borobudur es un total de nueve eventos, incluidos Pasawone Bank Central Java, hay un talento juvenil que es un lugar para encontrar jóvenes talentos de los corredores del centro de Java e Indonesia.

Dijo que siempre ha considerado todas las consecuencias de cada evento realizado, tanto del lado social, económico y cultural.

En esa ocasión, Lukminto reveló que el evento Borobudur Marathon 2025 se llevará a cabo el 16 de noviembre de 2025.

Los residentes siempre son bienvenidos por los residentes, porque debido a que se lanzó el 23 de mayo de 2025, al menos casi 50,000 corredores registrados, aunque la capacidad solo alcanzó los 10,000 corredores.

Mientras tanto, el Gobernador Centraal -El gobernador Ahmad Lutfi expresó pleno apoyo al evento Borobudur Marathon 2025 y nueve eventos derivados.

Según él, el evento se ha convertido en un ícono deportivo en el centro de Java y National, y en el futuro aumentará eventos comparables que se alternarán con el maratón de Borobudur.

«Lo apoyamos plenamente. Lo dejo para que las MIPYME estén más involucradas. Mañana también invitan a más MISMES en Solo, están los campeones de las MIPYME para patear», dijo.