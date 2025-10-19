Mil bailarines con máscaras negras actúan en Temanggung

Temanggung (ANTARA) – Hasta mil bailarines de máscaras ireng compitieron en el campo Petarangan, distrito de Kledung, regencia de Temanggung, Java Central, en la culminación del Topeng Ireng Fest 2025.

El regente Agus Setyawan de Temanggung dijo en Temanggung el domingo que el arte de la máscara Ireng no es sólo una danza, sino una vena cultural que fluye fuertemente en la vida de la comunidad local.

Dijo que la danza de máscaras ireng contiene valores filosóficos, un espíritu de cooperación mutua, disciplina y una riqueza de expresiones locales que son invaluables.

Los movimientos dinámicos, el claro acompañamiento musical y los coloridos trajes, dijo, nunca dejaron de sorprender y encender el entusiasmo de todos los que lo presenciaron.

«Hoy somos testigos de una nueva historia, la actuación de mil bailarines con máscaras Ireng es una prueba clara de que el arte de las máscaras Ireng en Temanggung no sólo ha sobrevivido, sino que también se ha desarrollado y transformado en una actuación magnífica y colosal», dijo.

Dijo que se trata de una forma de compromiso conjunto para preservar el patrimonio ancestral y al mismo tiempo introducir este arte en el ámbito nacional e incluso internacional.

“Expreso mi más profundo agradecimiento al Ministerio de Cultura y Turismo, al comité organizador, a los estudios de danza, a los profesores de arte y especialmente a los mil bailarines con máscaras Ireng que entrenaron duro y trabajaron juntos para el éxito de este evento”, dijo.

Según él, el entusiasmo de los bailarines es la energía que empuja a Temanggung a convertirse en un espacio cultural, creativo y competitivo.

Explicó que esta actuación tenía un doble significado, como una asociación de bailarines de máscaras negras de diferentes orígenes, en un ritmo de orgullo por la identidad de Temanggung.

Aparte de eso, dijo, eventos importantes como estos, como impulsor de la economía creativa, ciertamente tendrán un impacto positivo en el sector turístico, las pequeñas y medianas empresas y la economía creativa de la región.

«Por lo tanto, convirtamos el impulso del Temanggung Topeng Ireng Fest 2025 en un hito en el resurgimiento del arte y la cultura en Temanggung. Apoyémoslo plenamente para que la máscara Ireng sea sostenible, innove y sea cada vez más amada por la generación más joven», dijo.