Miembros del DPRD de Temanggung interrogan a vendedores ambulantes en Pendopo Pengayoman

Temanggung (ANTARA) – Miembros del DPRD del Regente de Temanggung han cuestionado la existencia de vendedores ambulantes (PKL) que venden frente a la residencia oficial del Regente de Temanggung en Pendopo Pengayoman.

Dwi Lindawati, miembro del DPRD de Temanggung Regency, opinó en Temanggung el viernes que las actividades comerciales en el área eran muy inapropiadas ya que Pendopo Pengayoman es un símbolo e ícono del gobierno de Temanggung Regency, Java Central, cuya autoridad debe ser respetada.

Además, según él, esta actividad también viola las normas regionales relativas al mantenimiento del orden público, la paz pública y la protección de la comunidad.

«Es aún más preocupante porque esto ocurrió justo antes de Pendopo Pengayoman. Este edificio no es sólo un edificio gubernamental sino también un símbolo de orgullo para el pueblo de Temanggung», dijo.

Dijo que su partido instó al gobierno regional a organizarse y mantener la limpieza y el orden de inmediato en la zona.

Destacó la importancia de la sinergia entre los funcionarios regionales, incluido Satpol PP y otras agencias relevantes. Esta sinergia tiene como objetivo abordar este problema de manera integral.

Según él, abordar el problema de los vendedores ambulantes en esas localidades, además de preservar la imagen del gobierno, también forma parte de la implementación del Reglamento Regional (Perda) en materia de Orden Público.

Espera que las regulaciones regionales puedan brindar una sensación de seguridad a la comunidad y convertirse en una guía para las Organizaciones de Aparatos Regionales (OPD) en la aplicación de las regulaciones en esta área.

