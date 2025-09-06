Miembros del Comité de Representantes VII invitan a colegas a ser más modestos

Solo (Antara) – Miembro del Comité de Representantes VII Muhammad Hatta invita a otros legisladores a ser más sin pretensiones y servir a la audiencia más en serio.

«En el futuro tenemos que estar sobrios, ya no es necesario ser elegante, etc. Ahora estamos sirviendo seriamente para servir a la comunidad», dijo mientras asistía a un evento en la oficina de DPD PAN en Solo, Java Central, el viernes.

Pidió a los miembros del parlamento indonesio que no muestren un estilo de vida, tanto en la vida real como en las redes sociales.

«¿Cómo trabajamos al 100 por ciento para la comunidad», dijo.

En relación con esto, dijo, el presidente de Pan, Zubelili Hasan, instruyó que sus marcos no hicieron cosas que causaron controversia. Agradeció esto porque los miembros del Parlamento Indonesio tenían la tarea de organizar las ambiciones de la comunidad.

Según él, los marcos de esos problemas también se han desactivado inmediatamente. Esto se hizo como una forma de pasos decisivos de la fiesta.

«La parte ha tomado una posición y debe respetarse que es y debe ser considerado un requisito de la comunidad», dijo.

Mientras tanto, el DPD de Pan Surakarta ofreció a los residentes vulnerables en la actividad en asistencia de arroz en solitario, uno de los grupos que recibió la ayuda, a saber, el motociclista en línea de la motocicleta (OJOL). Además de brindar asistencia, también se aseguran de que las ambiciones del OJOL sean absorbidas.

«Queremos que los amigos de OJOL también sientan, también sentimos lo que pueden aspiraciones. Todo lo que está inspirado en Ojol puede ser alojado», dijo.

Hasta ahora, todas las facciones han firmado un acuerdo con el líder del DPR para adoptar los requisitos de la comunidad.

«Esto está de acuerdo con las expectativas de la comunidad, que es 17+8», dijo.