Miembro del MPR: Los cuatro pilares de la nacionalidad son un filtro para afrontar los flujos digitales

Banyumas (ANTARA) – Siti Mukaromah, miembro del MPR de Indonesia, dijo que los cuatro pilares de la nacionalidad proporcionan la base fundamental para la sociedad en la vida nacional, así como un filtro para filtrar la cultura que ingresa a través del espacio digital.

Durante la socialización de los cuatro pilares de la nacionalidad en la escuela vocacional Diponegoro 3 Kedungbanteng, Banyumas Regency, Java Central, el jueves (12/11), Siti Mukaromah explicó los cuatro pilares de la nacionalidad que consisten en Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, el Estado Unitario de la República de Indonesia (NKRI) y la Constitución de 1945.

«El progreso tecnológico es como dos monedas. Por un lado trae comodidad y grandes beneficios, pero por el otro tiene consecuencias negativas», dijo el miembro de la Comisión VII de la RPD de la República Popular China.

En una situación como la actual, dijo, los cuatro pilares de la nacionalidad son una guía para las generaciones más jóvenes para que no se dejen llevar fácilmente por las corrientes negativas.

El legislador, conocido popularmente como Erma, enfatizó que la cultura extranjera que llega a través de las redes sociales o plataformas digitales no está totalmente en consonancia con la personalidad de la nación indonesia.

Por lo tanto, continuó, la sociedad, especialmente los estudiantes, debe tener un bastión de valores nacionales para filtrar esta influencia.

«Utilice la tecnología de manera inteligente, ética y productiva. Defienda los valores de Pancasila, defienda la integridad de la República de Indonesia y comprenda el significado de Bhinneka Tunggal Ika y la Constitución del Estado», dijo.

En la ocasión, Erma también mencionó la importancia de que los estudiantes de SMK Diponegoro 3 Kedungbanteng estén preparados para ingresar al mundo laboral, ya que la escuela cuenta actualmente con cuatro departamentos, a saber, Ingeniería de vehículos ligeros, Diseño de comunicación visual (DKV), Gestión de oficinas y servicios comerciales, y Contabilidad.