Miembro del DPR: introduce el arte tradicional intensamente a la generación joven

SEMARANG (Antara) – Miembro de la Comisión VII de la Cámara de Representantes de Indonesia (DPR) Samuel Wattimena recordó la importancia de introducir el arte tradicional, incluidas las personas Wayang a la generación más joven intensa.

«Me siento muy interesado en el Wayang Orang en las actividades de la calle», dijo Samuel, legislador de la circunscripción (DAPIL) de Java Central 1, en Semarang, el lunes.

En una serie de visitas en Semarang, se le pedirá a Samuel que se convierta en un jugador en la actuación «Orang Orang on the Street» en el área de la ciudad antigua de Semarang el domingo (14/09) por la noche.

Pero afirmó ser auto -consciente porque no podía hablar javanés y realmente no entendía el espíritu de un espectáculo de títeres.

Finalmente, el diseñador tuvo la oportunidad de leer un poema titulado «Poesía de apertura» antes de que comenzara el espectáculo de marionetas.

Incluso Samuel también tuvo la oportunidad de cantar la canción «Indonesia Pusaka» con varios profesores que estaban presentes y la canción «Learn» de Bung Karno.

Apreciaba el «Wayang Orang on the Street» «» «en Semarang, que se demostró que atraía a muchos jóvenes que agarraron el área para mirar.

«En mi opinión, fue como si viéramos anoche que muchos jóvenes ya estaban involucrados en el escenario, luego querían mirar. Bueno, tal vez les dará espacio en el futuro», dijo Samuel.

Admitió que había bastantes jóvenes aficionados al espectáculo de títeres, por lo que tuvieron que permanecer intensamente introducidos. «En mi opinión, lo que se puede agregar es la historia de presentar esta muñeca más intensa», dijo.

Estaba seguro de que las personas en Java Central, especialmente la ciudad de Semarang, que ya miraba a la gente de Wayang, todavía se entendían, pero todavía había jóvenes que no entendían.

«Para aquellos que no (entienden) porque ahora hay mucha ingesta de eventos externos. Tenemos que ayudar transfiriendo historias más amplias a la generación más joven», dijo.

Además, Samuel fomenta la implementación de «Wayang Orang en la calle» «de manera rutinaria, al menos una vez al año, porque no es algo simple.

«La implementación de una persona Wayang en la calle tampoco es algo que sea fácil de buscar apoyo financiero y otros. Por lo tanto, si es posible, una vez al año también es buena, porque esto se refiere a la comunidad», dijo.

Además, Samuel dijo que la implementación del arte tradicional, como los títeres, tuvo un efecto positivo en el crecimiento económico, en particular las MIPYME.

«Todos los disfraces usados, todos los equipos, como allí, hay todo tipo de vínculos en los jefes de los niños. Este es un producto MIPYME. Y esto también puede ser parte del objeto turístico», dijo Samuel Wattimena.

