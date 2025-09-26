Miembro de la Cámara de Representantes VII Socializar los pilares de la nacionalidad a los jóvenes en Solo Raya

Solo (Antara) – Miembro del Comité de Representantes VII Muhammad Hatta ha socializado el pilar nacional sobre los jóvenes en Solo Raya.

En la socialización en Solo, Java Central, domingo (21/09), Hatta se centró en la generación más joven para que amen más al pueblo indonesio.

Al comprender los cuatro pilares de la nacionalidad, se espera que comprendan cada vez más la unidad y la integridad de la nación, para que no lo mantenga para que no haya distribución.

Según él, la doctrina de los cuatro pilares de la nacionalidad, a saber, Pancasila, la Constitución de 1945 (UUD), el Estado de la Unidad de la República de Indonesia (NKRI) y la unidad en la diversidad, debe transferirse al público para aumentar su sentido de nacionalismo.

Dijo que los cuatro contienen el principio de la vida que debería ser una guía para el pueblo indonesio.

«Es por eso que esta socialización se centra en todas las personas», dijo.

Espera que todos los que hayan recibido socialización para transferirlo a las personas que lo rodean.

«Para que más personas lo entiendan para que la doctrina de estos cuatro pilares pueda llegar a la comunidad en general», dijo.

Anteriormente, también se dio una socialización similar a varios grupos comunitarios a los funcionarios del gobierno de la aldea.

«Esta vez el objetivo de nuestra socialización a los jóvenes de Sukoharjo, Surakarta, Boyolali y Klaten», dijo.