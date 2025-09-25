Miembro de DPRD de Blora que aclara la declaración de la participación del TNI en MBG

SEMARANG (Antara) – Miembro de la DPRD de Blora Regency, Subroto de Java Central aclaró su declaración sobre la participación del TNI en el Programa de alimentación nutritiva libre (MBG) que había causado una polémica.

«Eso se debe a nuestro descuido, porque no entendemos el acto TNI. En nuestros pensamientos, el TNI debe haber hablado mucho Piojo Todo (MediaPloeg) «, dijo el jueves en Blora.

Anteriormente dijo que la tarea de la Guerra TNI no era proporcionar alimentos, especialmente relacionado con el programa MBG.

Pero Subroto, quien también es el presidente de la Comisión D de la DPRD Blora, no pudo mencionar exactamente a quién tenían la intención de los periodistas. Solo dijo que muchos medios de comunicación lo conocieron en ese momento. Aunque se basa en grabaciones de video durante una audiencia con el jefe regional de Blora Sppg, la explicación de Subroto fue expulsada espontáneamente sin preguntas de los periodistas.

En el video, dijo que Kodim y Koramil no deberían participar en casos de MBG.

El presidente de Blora DPRD, Mustofa, respondió afirmando que este problema estaba resuelto. «Alhamdulillah, todo está claro. Esperemos que Blora siga siendo propicio, amor pacífico y comunicación futura en el futuro», dijo.

Además de la emisión de la explicación de Subroto, el programa MBG también es una preocupación porque el acuerdo de cooperación entre la escuela de beneficiarios y la unidad de ejecución del Programa de Nutrición (SPPG) se considera impar porque contiene la cláusula que tiene el potencial de causar problemas.

Los dos puntos en cuestión son la obligación de compensar RP. 80 mil para cubiertos perdidos o dañados, así como dedicación para mantener la confidencialidad en el caso de un incidente extraordinario, como el envenenamiento.

El Blora Sppg Korwil, artículo Diannita, confirmó que la cláusula no era ocultar información. «En ningún secreto, pero inmediatamente informa al SPPG y luego envió a los servicios de salud. Si hay eventos extraordinarios, todavía se trata, por lo que no está oculto», explicó.

Según el artículo, la regla se aplica en todo el país y ha sido revisada, aunque no todas las escuelas han recibido los últimos documentos.

Respondiendo a la tendencia de varios funcionarios que a menudo culpan a los medios de comunicación por el surgimiento del ruido, el consejo de prensa también da notas.

Press Expert Press Council, Jayanto Flow ADI, expresó su preocupación. «Si dice que los periodistas como la fuente de ruido, bueno, si los funcionarios civiles tienen esa actitud, estoy preocupado», dijo en una discusión sobre el Foro de la Red de Medios Blora Siber (FJMSB).

Por lo tanto, la aclaración de Subroto se considera la polémica, aunque las grabaciones de video muestran diferentes hechos.