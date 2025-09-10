Merestlizater orgánico sinudio subinpens el antiguo Mijnland en Nunukan

PURWOKERTO (Antara) – La tierra de una minería de oro desnuda en Nunukan, Noord -Kalimantan, ahora es verde gracias a la innovación del equipo de investigación de la Universidad Jenderal Sudirman (UNSOEL) Purwokerto, Banyumas Regency, Central Java.

Se las arreglaron para desarrollar fertilizantes orgánicos basados ​​en un consorcio de bacterias que pudieron reembolsar suelos ácidos e infectados con metales pesados.

El estudio comenzó con la solicitud de PT Sago Prima Utama-A Gold Mining Company, que tuvo dificultades para reclamar su antiguo país minero.

Aunque se han realizado varios esfuerzos a costos importantes, los resultados no son satisfactorios. Un unido participó en la búsqueda de soluciones científicas.

«Inicialmente, la compañía envió grandes cantidades de muestras de tierras aquí. Querían saber cómo manejar Zuurland para que pudiera ser plantada nuevamente», dijo el jefe del equipo de investigación, el Prof. Oedjijono MSC.

El equipo de la Facultad de Biología Uniología comenzó una serie de pruebas para seleccionar bacterias que fueran tolerantes a las condiciones extremas.

Lograron encontrar una especie de bacterias que no solo sobrevivió, sino que también pudieron neutralizar las toxinas en el suelo. Esta bacteria se procesa en un fertilizante biológico.

«Utilizo microorganismos en bacterias seleccionadas. Esta bacteria es entonces a aislamiento del suelo arenoso de hierro hasta que finalmente es tolerante a los ácidos. Sea el fertilizante orgánico, las características de una bacteria que es Bio -mero«El profesor Oedji explicó.

Este fertilizante funciona mezclando bacterias que se inoculan con compost y suelo agrio. Este proceso está destinado a cultivar bacterias buenas y reducir el nivel de toxinas en la minería anterior.

Aunque la tasa de éxito actual es solo del 60 por ciento, el rendimiento se considera extraordinario teniendo en cuenta las condiciones de tierra muy extremas.

Este fertilizante biológico difiere del fertilizante convencional porque no solo acelera el crecimiento de las plantas, sino que también neutraliza el metal pesado y reduce la acidez del suelo.

Los beneficios realmente se sienten. El país que solía estar seco y solo cubierto de uñas ahora es fértil y puede plantarse con diferentes tipos de plantas.

Indirectamente, el agua alrededor de la ubicación también experimentó una disminución en la acidez al ser influenciado por esta bacteria.

El profesor Oedji espera que el fertilizante biológico pueda desarrollarse y distribuirse aún más a la comunidad en el futuro, especialmente para la tierra con condiciones similares en diferentes regiones de Indonesia.

También invitó a otras compañías mineras a trabajar juntas en intentos de reclamar el país.

«Esperemos que mis empresas, especialmente en Kalimantan y Sumatra, que son muchas minas de carbón, recuperan el país y quieren trabajar juntas para restringir el país», dijo.

