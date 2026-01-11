Menpora liberó a 290 atletas para participar en los XIII Juegos Paralímpicos de la ASEAN Tailandia 2025

Solo (ANTARA) – El Ministro de Juventud y Deportes de la República de Indonesia (Menpora RI), Erick Thohir, ha liberado a 290 atletas para participar en el 13º evento deportivo de múltiples eventos de los Juegos Paralímpicos de la ASEAN Tailandia 2025.

“Hoy es un honor para mí poder inaugurar y liberar a los combatientes de la nación indonesia”, dijo en la inauguración y lanzamiento del 13.º contingente de los Juegos Paralímpicos de la ASEAN Tailandia 2025 en el Ayuntamiento de Surakarta, Java Central, el sábado.

Dijo que, en línea con lo que dijo el presidente Prabowo Subianto, el deporte es un embajador de la nación que refleja la superioridad de la nación indonesia.

«Siempre digo que los sueños no se harán realidad si no los haces realidad todos los días. Mucha gente en Indonesia necesita aprender de ti y realmente perseguir esos sueños», dijo.

También destacó los logros de los atletas indonesios en las competiciones paralímpicas, que a menudo terminaron en primer o segundo lugar.

«Estoy seguro de que en Tailandia, incluso si hay grandes desafíos por parte del anfitrión (Tailandia), de Vietnam, definitivamente harás lo mejor que puedas. Ya sea el rango 3 o el rango 2, tenemos que lograrlo. No le tengas miedo al anfitrión. Estoy seguro de que con el trabajo duro y el entrenamiento serio que estamos haciendo, definitivamente podemos lograrlo», dijo.

En cuanto a las bonificaciones para los medallistas, espera que sean las mismas que para los atletas que compiten en los SEA Games. Para la categoría individual, los ganadores de la medalla de oro recibirán 1.000 millones de IDR, los de plata 315 millones de IDR y los de bronce 157,5 millones de IDR.

En la ocasión, también valoró el objetivo de ganar medallas en los XIII Juegos Para ASEAN Tailandia 2025.

«Con todas las restricciones vigentes, el objetivo sigue siendo 82 oros. Nuestro agradecimiento al NPC, al Jefe de Misión (CdM) y al equipo, así como a los responsables de los atletas que prepararon a los atletas», dijo.

El presidente general del Comité Paralímpico Nacional de Indonesia, Senny Marbun, dijo que 290 atletas habían sido enviados para participar en la competencia en los XIII Juegos Paralímpicos de la ASEAN Tailandia 2025.

«El objetivo son 82 de oro, luego dejaremos que Dios decida, lo más importante es que hicimos lo mejor que pudimos. Ojalá el presidente esté sano y nos anime a tener aún más éxito», afirmó.