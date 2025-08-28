Menko Food: Central Java opera la cooperativa roja y blanca

SEMARANG (Antara) – El ministro coordinador del Departamento de Alimentos, Zonfli Hasan, dijo que Java Central se convirtió en la mayor provincia en la formación y operación de la cooperativa roja y blanca en todo el país.

«La más alta, (cooperativa roja y blanca) en toda Indonesia es la más alta Java central, hay 1,750 unidades. Nuestro objetivo es 10,000, si Java central es de solo 2,000, estamos a salvo», dijo Zulifli Hasan en Semarang, Java Central, jueves.

Esto se transfirió después de la reunión de coordinación del Grupo de Trabajo Nacional, la Fuerza de Tarea Provincial, la Fuerza de Tarea Regencia/Municipal con respecto a la aceleración operativa de la Central Merah Putih Village/Kelurahan Cooperative (KDKMP).

Apreciaba al gobernador de Java Central Ahmad Lutfi porque la provincia que dirigió pudo ayudar a alcanzar los objetivos operativos de 10,000 cooperativas rojo y blanco en Indonesia.

Java Central -El gobernador Ahmad Luthfi dijo que no menos de 1,750 cooperativas rojas y blancas de 8,523 cooperativas habían operado optimizando el potencial en sus respectivas aldeas/Kelurahan.

Mientras que las 6.773 cooperativas restantes todavía están en la fase de preparación operativa.

«No menos de 6,773 cooperativas que no han estado operativas son al menos puntos de venta. Y esperan instrucciones para la oficina cooperativa y UMKM que alentamos a ayudar», dijo.

Dijo que el capital total de 8,523 cooperativas rojos y blancos fue de aproximadamente RP22.4 mil millones, con varios miembros que llegaron a 117.661 personas.

De las 1.750 unidades cooperativas rojas y blancas que están activas, dijo, no menos de 1,444 unidades cooperativas involucradas en otros sectores comerciales, como el comportamiento inteligente, la agricultura, la agricultura de ganado, el GLP y otros.

Posteriormente, 306 unidades cooperativas están involucradas en el campo de alimentos, farmacias, clínicas de salud, almacenes, vehículos logísticos y ahorros y préstamos.

Cada cooperativa operativa roja y blanca tiene en promedio dos puntos de venta, algunos incluso tienen cuatro puntos de venta que muestran que la integridad de la infraestructura cooperativa está bien preparada.

Hizo hincapié en que el pleno apoyo del gobierno provincial del Java Central para la Cooperativa Roja y Blanca en su área, incluida la ayuda a través de la Cooperativa Central de Java y la Oficina de MSME.

Además, Java Central Bumd Agro Berdikari (JTAB) se relacionó con la comida. Entonces PT Central Java Petro Energi está relacionado con el GLP y otros.

También propuso que el gobierno central agregue el sub -pangkalan sub -pangkalan de GLP en Java central, para que se acercara a la cooperativa roja y blanca.

Además, dijo, la regulación de la Junta Cooperativa Roja y Blanca debe hacerse más extensa, ya que todavía hay muchas preguntas y confusión en los niveles inferiores.

