Menbud nombró a Tedjowulan albacea del Palacio de Surakarta

Solo (ANTARA) – El Ministro de Cultura de la República de Indonesia, Fadli Zon, nombró al Mahaministro Kanjeng Gusti Panembahan Agung Tedjowulan como administrador del Palacio de Surakarta a través del Decreto del Ministro de Cultura Número 8 de 2026 sobre el Nombramiento del Ejecutivo para la Protección, Desarrollo y/o Uso del Área del Patrimonio Cultural del Palacio Kasunanan Hadiningrat como Área del Patrimonio Cultural Nacional.

«Gracias a Dios hemos llevado a cabo la transferencia del decreto, de hecho la transferencia se lleva a cabo en Yakarta desde hace algún tiempo», dijo el domingo en Solo, Java Central.

Dijo que la transferencia del decreto se llevó a cabo de tal manera que todo transcurriera sin problemas.

«Para que el Palacio Kasunanan Surakarta Hadiningrat sea mejor y más propicio en el futuro, especialmente en el contexto de proteger la cultura, desarrollar, utilizar y nutrir la cultura», dijo.

Dijo que el nombramiento se realizó después de una reunión conjunta con varios ministerios relacionados para designar a la persona a cargo del palacio.

«Como esperamos que se mantenga el mantenimiento de este palacio histórico, lo he evaluado, tal vez no todo el palacio, pero sí la mayor parte junto con el Director General. Parece que hay bastante tarea por hacer para revivir los importantes edificios y lugares históricos de este palacio, la mayoría de los cuales también están vacíos», dijo.

Dijo que se han realizado varias labores de mantenimiento, comenzando con limpieza, renovación y revitalización, ya que esta zona se ha convertido en Área de Patrimonio Cultural Nacional.

“Por lo tanto, en el futuro, después de que Panembahan Agung Tedjowulan sea nombrado ejecutor del testamento, esperamos que pueda realizar un mapeo para cooperar con todas las autoridades palaciegas y las instituciones del patrimonio cultural”, dijo.

Dijo que Tedjowulan fue nombrado albacea y administrador porque sentía que Tedjowulan tenía mucha experiencia.

«Debe haber alguien en el gobierno que pueda ser una especie de ejecutor, una persona responsable, que sea transparente. Lo consideramos una persona de alto nivel con mucha experiencia. Estoy seguro de que puede desempeñar un papel en la solución de los problemas en Palacio», dijo.

Mientras tanto, la transferencia del decreto estuvo marcada por la conmoción tras las objeciones de la hija mayor del difunto Paku Buwana (XIII) GKR Panembahan Timoer Rumbay.

En ese momento, Timoer expresó su objeción al nombramiento de Tedjowulan como responsable del Palacio de Surakarta.

Timur dijo que la actitud que mostró hacia Fadli Zon se debió a que su partido se sentía abandonado.

“Honestamente, somos la familia extendida de PB.