SEMARANG (Antara) – El ex alcalde de Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu alias Mbak Ita fue sentenciado a 5 años de prisión en un caso de corrupción en el Ayuntamiento en 2022 a 2024.

La sentencia que fue leída por el juez principal Gatot Sarwadi durante una audiencia en el Tribunal de Corrupción de Semarang, Central Java, fue más ligero el miércoles que las demandas del fiscal que exigió que el sospechoso del ex alcalde de Semarang fuera sentenciado a 6 años de prisión.

Además del castigo corporativo, el tribunal también impuso una multa de RP300 millones a Mbabe Ita, que, si no se paga, reemplazó (subsidiaria) por una jaula durante cuatro meses.

En el caso, el juez también lo sentenció hasta 7 años de prisión a Alwin Basri, el esposo del ex alcalde de Semarang Mbak Ita, quien en ese momento realizó una corrupción criminal como presidente del DPRD provincial de Java Central C.

«El hecho de que los acusados ​​habían demostrado ser culpables como la primera acusación, la segunda acusación y la tercera acusación», dijo el juez principal.

En la primera acusación, se demostró que el sospechoso había violado el Artículo 12 una carta A de la Ley 31 de 1999, según lo enmendado por la Ley 20 de 2001 con respecto al exterminio de la corrupción.

En la primera queja, se ha demostrado que la ex persona número uno en el gobierno de la ciudad de Semarang con su esposo, Alwin Basri, recibió sobornos del presidente de la ciudad de Semarang Gapensi Martono y el director de Pt Deka Sari Perkasa Rachmat P. Jangkar.

El sospechoso fue recibido por Martono en diciembre de 2022 y enero de 2023 con respecto al puesto del sospechoso para que sea más fácil conseguir un trabajo en el período 2023 a 2024.

El precio de Rp1.75 mil millones de Rachmat P. Jangkar que aún no se había presentado estaba relacionado con el proyecto de compra de las mesas y asientos de la escuela primaria en el cambio APBD 2023.

En la segunda acusación, los acusados ​​resultaron haber violado Mbak Ita y Alwin Basri Artículo 12 Carta F de la Ley 31 de 1999, según lo enmendado por la Ley número 20 de 2001 sobre el exterminio de la corrupción.

Mbak Ita y Alwin Basri parecían recibir depósitos operativos adicionales que provienen de las contribuciones de recopilación de la Agencia de Ingresos Regionales de la Ciudad de Semarang para RP3.083 mil millones. Los detalles de los ingresos de cada MBAK ITA ascendieron a Rp1.883 mil millones y Alwin Basri Rp1.2 mil millones.

Dar dinero a Mbabe Ita Elke RP. 300 millones cada tres meses y RP222 millones por el precio de la competencia típica de arroz frito de MBAK ITA y RP. 161 millones para pagar al cantante Denny Caknan.

El dinero recibido por Alwin Basri en varias fases con un tamaño entre RP. 200 millones a RP. 300 millones.

Mientras que en la tercera acusación, los dos acusados ​​parecían haber violado el Artículo 12B de la Ley 31 de 1999, según lo modificado por la Ley Número 20 de 2001 sobre el exterminio de la corrupción.

Mbak Ita y Alwin Basri fueron declarados que han recibido la satisfacción de RP2 mil millones del presidente de Gapensi Semarang Martono. La satisfacción es tasa El 13 por ciento del trabajo de cita directa en el subdistrito del implementador del proyecto de Gapensi Semarang.

El dinero fue transferido por Martono a través de Alwin Basri en junio y julio de 2023.

«Con respecto a la recepción de la satisfacción, los acusados ​​nunca informan a la Comisión de Erradicación de la Corrupción (KPK) al límite de tiempo de 30 días determinado por la ley», dijo el juez principal.

El juez también condenó un castigo adicional en forma de pérdida estatal por el monto de Rp683 millones para MBAK ITA y RP4 mil millones para Alwin Basri, que, si no se les paga, sería reemplazado por una prisión durante seis meses.

Con respecto a la decisión, tanto el fiscal y los dos acusados ​​tuvieron la oportunidad de pensarlo.