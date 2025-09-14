MBA Iin habló empoderamiento de damas en Pipas Reunión en Java Central

Tegal (Antara) -Puty Alcalde de Tazkiyyatul Muthmainnah, conocido como MBA iin, tuvo la oportunidad de ser orador invitado en la inauguración del Presidente del Círculo de Madres, Regencia de Tegal, sábado (13/9).

MBA iin aumentó el tema para permitir que las mujeres cambien el mundo o el empoderamiento de las mujeres para cambiar el mundo.

Según él, el empoderamiento de las mujeres es un proceso para aumentar la fuerza y ​​la capacidad de las mujeres, controlar los recursos y participar en diversos aspectos de la vida, incluida la economía, la política, el social y la cultura.

Dijo que todavía había muchos problemas de mujeres, uno de los cuales era el problema de la salud reproductiva y los derechos corporales.

«Muchas mujeres que no entienden la importancia de la salud reproductiva, esto debe entenderse desde las mujeres jóvenes», dijo.

También estaba preocupado por el caso del matrimonio infantil cuando Covid-19 tuvo un aumento significativo en Java Central. Porque según él, los órganos reproductivos femeninos están idealmente listos para quedar embarazadas alrededor de los 21 años.

MBA Iin invita a PIPA a ayudar conjuntamente a las mujeres en sus respectivas regiones a prevenir los matrimonios infantiles, porque son muy vulnerables a problemas de salud como vulnerable para la mortalidad madre (AKI), vulnerables a las tasas de relleno nutricional (AKG) e incluso la separación vulnerable.

«Espero ser el papel de todos nosotros para contribuir a capacitar a la comunidad», esperó.

Antes del primer seminario, se implementó el refuerzo del jefe del período persistente 2025-2030.