Masta Batch II UMS, el estudiante africano elige UMS debido al entorno inclusivo e islámico

Solo (Antara) – Estudiante de Sierra Leona, Occidente – África Mohamed Saidi Jalloh se convirtió en una de las caras internacionales de la Universidad de Muhammadiyah Surakarta (UMS).

En la implementación del Lote II del Período Ta’aruf (Masta), Java Central, el domingo, el estudiante del Programa de Estudio de Ingeniería Informática se encuentra en la Facultad de Comunicación de la Información (FKI) que afirmó haber elegido UMS debido a la combinación de calidad académica y entorno islámico.

«Elegí UMS porque es una universidad islámica e Indonesia es conocida como un país pacífico. Desde que vine, me siento bien recibido», dijo.

Saidi fue activamente a la clase internacional. Según él, el apoyo de los maestros y las instalaciones organizadas hizo que su experiencia de aprendizaje fuera más agradable.

«Los maestros son muy solidarios y la universidad nos acepta con los brazos abiertos, independientemente del origen. Aprecio la tolerancia de la religión y la cultura aquí», dijo.

Además de centrarse en el académico, Saidi también está activo en actividades no académicas. Una vez llegó a UMS Fun Run y ​​ganó el segundo lugar.

«A veces también juego un fútbol sala con amigos de la facultad. Eso me acerca a la comunidad del campus», agregó.

Saidi, que vive en el estudio islámico de internado (PESMA) de UMS, también se siente cómodo con el nuevo entorno. Según él, Pesma se convirtió en la segunda casa llena de disciplina, seguridad y ofrenda de instalaciones completas.

«Hay una mezquita estrecha, lavandería y necesidades diarias fácilmente accesibles. Realmente nos ayuda lejos de la familia», explicó.

También apreció el papel de Muhammadiyah en el apoyo a la educación de estudiantes extranjeros.

«Muhammadiyah es una de las razones más importantes por las que puedo estudiar aquí porque obtengo una bolsa de valores completa. Eso es algo extraordinario», dijo Saidi lleno de gratitud.

La diversidad se sintió cada vez más en las actividades de Masta Batch II en KH Ahmad Dahlan Ums Edutorio. Miles de nuevos estudiantes se les ocurrió un entorno diferente, unidos en el espíritu de solidaridad para dar la bienvenida al primer viaje académico.

Canciller de UMS Prof. DR. El Dr. Harun Joko Prayitno, M.Hum., En sus comentarios, Masta confirmó un impulso para mostrar la cara inclusiva de Ums.

«El Masta Batch II de este año asistió más de 1.300 estudiantes con diversidad de regiones cada vez más ricas. Esto muestra que el posicionamiento de UMS en el ámbito global está mejorando», dijo.

La historia de Saidi es solo una de las muchas historias de estudiantes extranjeros en UMS. Este año, el campus registró estudiantes internacionales de 38 países, incluidos Siria, Pakistán, Corea del Sur, Tailandia, Japón, a Sierra Leona. Su existencia confirma el papel de UMS como un campus inclusivo y global.

Harun agregó que UMS estaba abierto a alguien sin distinguir la religión, la raza o el origen étnico.

«UMS es un campus inclusivo, un campus que Rahmatan Lil Alamin, ofrece oportunidades para que todas las personas participen. Este es el diseño del campus para todos», dijo.

En su dirección, alentó a los nuevos estudiantes a innovar siempre. Las dos cosas que enfatizó fueron la innovación interminable y la innovación basada.

«No, la innovación repelente siempre significa creativa, mientras que la innovación basada significa que ofrece beneficios concretos para la vida y la sociedad», explicó.

Además, Harun se refiere a la estrategia UMS para fortalecer la internacionalización mediante el desarrollo de programas de estudio adaptativos y progresivos, incluido el plan para abrir un programa de doctorado en el campo de la medicina, la salud y la información. Esto está en línea con la visión de UMS para convertirse en una universidad de clase mundial.

«UMS continúa desarrollando programas académicos que son relevantes para las necesidades globales. De esta manera, los estudiantes de diferentes orígenes pueden encontrar espacios de aprendizaje adecuados, tanto de Indonesia como del extranjero», agregó.

Según él, la experiencia de estudiantes extranjeros como Sayi es una prueba clara de la implementación de la internacionalización del campus.

«UMS no solo informa a los estudiantes locales, sino que también obtuvo una generación global que tiene el valor de la paz, la inclusión y la innovación», explicó.

Mientras tanto, el presidente del comité de Masta, Dra. Marisa Kurningsih, Sh., M., M.Kn., de la que la bienvenida de la nueva clase de 2025 se llevó a cabo en dos lotes debido al alto interés público.

En total, UMS recibió 8,580 nuevos estudiantes este año.

«Los estudiantes extranjeros de UMS provienen de 38 países. Toda la serie de Masta PMB 2025 Batch II consiste en Masta Universitaria, Masta Hemm y Expo», dijo.