Massa quemó varios autos en la oficina del centro de Java Gouverneur

SEMARANG (Antara) – Las masas que previamente mantuvieron una acción para la sede central de la Policía Regional de Java en la ciudad de Semarang, quemaron varios automóviles en el jardín del gobernador central de Java el viernes por la noche.

Las masas empujaron por la puerta trasera de la oficina del gobernador apagando la puerta.

Además de quemar un auto de número rojo y negro, las masas también han dañado varios autos a su alrededor.

Jefe de las Relaciones Públicas de la Policía Regional Central de Java, Kombes Pol. Artanto dijo que al menos cuatro autos fueron quemados por las masas

«Después de que fue empujado, las masas condujeron a la parte trasera de la oficina del gobernador», dijo.

Explicó que las masas subieron y dañaron la puerta trasera de la oficina del gobernador.

Además de los automóviles, dijo, las masas también habrían dañado una serie de motores en la oficina.

Dijo que los oficiales todavía estaban tratando de llevar a las masas al área de Semarang Simpanglima.

Varias en Semarang quemaron varios autos estacionados en el patio trasero de la oficina del gobernador central de Java, el viernes (29-8-8-2025) por la noche.

«Todavía se está empujando usando cañones de agua y gases lacrimógenos», dijo.

Anteriormente, la acción masiva para la sede de la policía regional de Java Central terminó en Jalan Pahlawan Semarang, el viernes por la tarde, en el caos.

Las masas hicieron oficiales que usaron bombas Molotov, piedras y botellas de agua mineral.

Los oficiales extendieron las masas con la ayuda de cañones de agua y disparos.

