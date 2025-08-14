Más de 100 compañías de PYME en Solo Raya siguen el duro taller empresarial

SOLO (Antara) – Más de 100 empresas micro, pequeñas y medianas (MIPYME) en Solo Raya participaron en un taller empresarial difícil organizado por el Diplomat Success Challenge (DSC) Temporada 16.

En el taller de MSME de Tangguh, la economía creció con el tema de una marca local, un largo aliento: construir una marca MSME consistente y sostenible que se realiza en Radya Litersa Griya Solopos Multifunction Hall, Solo, Java, Central, Vice -Aadjunct -Adice -Aadjunt -Aadjunt -Aadjunt -Vice -Vice -Vice -Deputy Business.

Dijo que para desarrollar su empresa, las MIPYME deben aprender la gerencia. Además, también estrategias de marketing para el desarrollo de productos.

«Se espera que las MIPYME estén listas para trabajar con la industria en función de los hogares», dijo.

También enfatizó la importancia del emprendimiento sostenible y el uso del potencial local sin ignorar los principios ecológicos.

Relacionado con esta actividad, según él de acuerdo con la ciudad de Asta Cita de Solo 2025-2030.

Según él, Solo se fortaleció como parte de la ciudad de servicio y en inversiones también PYME.

«En este caso, el refuerzo de los actores de MSME es una de las prioridades de nuestro programa regional en Asta Cita Solo, que se menciona en el número dos, fortaleciendo las MIPYME basadas en ecosistemas comerciales», dijo.

Espera que al ofrecer capacitación, la gestión de actores comerciales y las estrategias de marketing y desarrollo sostenibles puedan aprender, para que los actores comerciales puedan colaborar con las industrias a mayor escala comercial.

Mientras tanto, la actividad también presentó a otros oradores, incluido el consultor de marca Arto Biantoro, el Sr. Epple CMO y el cofundador Marcell Radiktyty, y el fundador creativo del espacio y representante de DSC Joko Purwono.

En esa ocasión, los actores de Joko Purwono Solo Umkm invitaron a aumentar las características de la región en cada producto.

«La marca es como un niño, debe tratarse. Aunque el producto puede llevarse al mercado en todo el país, aún debe haber una desinicio en solitario, por ejemplo, los motivos de Batik en el empaque y minimizar los desechos. La calidad debe ser consistente, aunque la demanda aumenta», dijo.