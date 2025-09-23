Marido que quema a su esposa en el consumo de drogas de Cakung

JAKARTA (Antara) – La policía metropolitana de East Jakarta reveló que los perpetradores MA (29) que quemaron la casa alquilada y su esposa fueron asesinados en Jalan Borobudur, distrito de Cakung, East Yakarta, el jueves (18/9) encontró drogas.

La Unidad de Servicio de Mujeres y Niños (PPA) de la Policía de Metro de Jakarta East Yakarta explicó durante el proceso de arresto, la policía encontró al sospechoso en el baño y consumió narcóticos.

«En el caso de las drogas en este caso, es cierto que el arresto se llevó a cabo en el consumo de drogas en el baño», dijo el jefe de la Unidad de Protección Infantil y de Protección Infantil de East Yakarta (PPA) en East Jakarta, martes.

Sri explicó que, después de quemar a su esposa, SNC (31) y el enjuiciamiento suyo en -Waws, M (50), el sospechoso no dio ayuda e inmediatamente huyó.

«Entonces, en lugar de dar la ayuda del sospechoso, incluso huyó alrededor de los arbustos alrededor del escenario», dijo Sri.

El sospechoso se celebró con éxito desde el sábado (9/20) alrededor de las 7.30 p.m. Wib.

«El 20 de septiembre exactamente en la mañana, el sospechoso puede ser protegido por nuestros colegas, hemos logrado asegurar al sospechoso en colaboración con la estación de policía de Cakung», explicó Sri.

Con respecto al caso de narcóticos, dijo SRI, su partido coordinó con la unidad de detectives de drogas para profundizarse aún más.

«Porque estamos en la naturaleza en PPA Lex -pecialista (Ley Especial), por lo que Satnarkoba manejará las drogas narcóticas. Coordinamos allí con colegas «, dijo Sri.

Este caso contribuye al oscuro informe de violencia doméstica (violencia doméstica) que conduce a la muerte. La policía ahora está investigando dos aspectos, a saber, el delito de asesinato premeditado, así como el supuesto abuso de drogas cometidas por el sospechoso.

El motivo de MA (29) que la casa alquilada se quemó y su esposa comenzó muerta cuando estaba enojado con su esposa, que no respondió cuando se le pidió que hiciera fideos inmediatos.

Las emociones del sospechoso inmediatamente se enfrentaron a una pelea y la víctima huyó a la habitación de su madre, M (50), que también fue víctima del abuso del sospechoso.

El sospechoso también llevó a Tiner a una botella de plástico y vertió un Tiner en la cara de su esposa, cabello, pecho y cuello.

«El Tiner fue arrojado a la cara con una tapa abierta frente a la víctima alrededor de la cara del cabello y el pecho y el cuello de la víctima. Luego, el sospechoso encendió el partido para que la cara de la víctima se quemara», explicó Sri.

Como resultado, las víctimas de SNC sufrieron serias quemaduras en la cara y el cuerpo. Mientras la madre de la víctima, M, también continuó hasta la cara de los ojos magullados e hinchados, y el cuerpo estaba enfermo porque el sospechoso lo pateó y golpeó.

La mujer alias SNC fue declarada muerta después de recibir cuidados intensivos en el hospital Pondok Kopi el domingo (21/9) a las 7.30 a.m. Mientras que la madre de la víctima, M todavía está siendo tratada en el mismo hospital.

Después de ser declarado muerto, el cuerpo de la víctima fue llevado al Hospital de Policía de Kramat Jati para una autopsia.

Por sus acciones, el sospechoso fue acusado de un artículo laminado, a saber, el Artículo 44 Párrafo (2) y (3) de la Ley PKDRT, Artículo 340 del Código Penal con respecto al asesinato planificado, Artículo 351 Párrafo (2) y (3) del Código Penal con respecto al enjuiciamiento serio.

La amenaza de la pena de muerte, cadena perpetua o al menos 20 años de prisión.

La policía se asegura de que continúen coordinando con la oficina del fiscal público para obtener más procedimientos legales para transferir archivos de casos a la siguiente fase.

