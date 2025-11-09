Manchester City silencia al Liverpool – ANTARA News Central Java

Yakarta (ANTARA) – El Manchester City logró silenciar al Liverpool con un aplastante marcador de 3-0 en el partido de la Premier League 2025/2026 en el Etihad Stadium de Manchester, el domingo (11/9) por la noche WIB.

Los tres goles del City en ese partido, citados en la página de la Premier League en Yakarta, fueron marcados por Erling Haaland (29′), Nico González (48′) y Jeremy Doku (63′).

La Premier League descubrió que el Manchester City perdió la posesión en comparación con el Liverpool, es decir, un 49,3 por ciento frente a un 50,7 por ciento.

Sin embargo, el City logró catorce intentos de disparo, seis de los cuales dieron en el blanco. A partir de ahí se marcaron tres goles. Mientras tanto, el Liverpool sólo pudo realizar siete tiros, de los cuales sólo uno fue dirigido con precisión a la portería contraria.

Estos resultados significan que el Manchester City todavía ocupa el segundo lugar en la clasificación de la Premier League 2025/2026 con 22 puntos en once partidos, cuatro puntos detrás del líder Arsenal. Mientras tanto, el Liverpool se encuentra ahora en el octavo lugar con 18 puntos, también en 11 partidos.