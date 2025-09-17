Solo (Antara) – La existencia de Mahabodhi -edcafe refuerza el sector turístico de fitness en la ciudad de Solo, Java Central, lanzada por el gobierno.

El alcalde de Surakarta, Respati Ardi, en el lanzamiento del restaurante de Mahabodhi, dijo el miércoles que más y más personas actualmente tienen mucha conciencia de salud.

Respati dijo que uno de los indicadores recibió el creciente número de centros de acondicionamiento físico en solo. En relación con esto, también apreció el Mahabodhi -eetcafé que ofrecía alimentos saludables para la comunidad.

«Con respecto al turismo, el 1 de noviembre organizaremos el Día Internacional del Bienestar. La apertura se llevó a cabo en Solo», dijo.

Espera que los gerentes de negocios con respecto a la salud se preparen para dar la bienvenida a los invitados. Por lo tanto, los invitados sentirán una nueva experiencia cuando visiten solo.

«Más tarde, la Sra. Ministra (Ministra de Turismo, Widiyanti Putri Wardhana) traerá a los turistas aquí. Esperemos que cada vez más centros de bienestar se abrirán en solo en el futuro», dijo.

Mientras tanto, el propietario de Mahabodhi -edcafe Tanu Kismanto dijo que Mahabodhi -eetcafe tiene un concepto culinario único cuyo piso lleva un tema diferente.

Además, un lugar saludable para comer el concepto del café también está directamente integrado en el Mahabodhi Health & Fitness Center.

«Muchos de nuestros miembros después de capacitar para solicitar una recomendación de menú saludable o un menú de dieta, porque tenemos un equipo de nutricionistas, podemos preparar un menú que satisfaga sus necesidades», dijo.

Dijo que se presentaron diferentes menús, incluidos los menús japoneses y coreanos.

«No hay muchos alimentos fritos y muchos alimentos están a la parrilla. Esa es una de las demandas de los consumidores que desean comer alimentos saludables», dijo.