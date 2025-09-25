Magelang Regent: Wanurejo se establece considerablemente como un pueblo turístico de base cultural

Magelang (Antara) – Regente de Magelang Grengseng Pamuji dijo que la aldea turística líder en el área del Templo de Borobudur, la aldea de Wanurejo, experimentó un progreso considerable en la gestión del turismo y la cultura local con sede en la comunidad.

«Esta aldea no solo ofrece belleza natural y patrimonio cultural, sino que también se convierte en un símbolo del espíritu de cooperación mutua e innovación comunitaria», dijo en Magelang, Central Java, el jueves.

Dijo que junto con las filas del gobierno de la regencia local y el presidente del DPRD Sakir de Regency Magelang, la visita de trabajo específica de la Comisión V de la Cámara de Representantes V junto con el Ministerio de Pueblos y las Regiones de las Laspreado (PDT) dieron la bienvenida a Borobudur, Regencia Magelang. La actividad tuvo lugar en el Wanurejo Village Economic Center (Balkonen), distrito de Borobudur.

A pesar de experimentar un progreso considerable, el Gobierno de la Regencia de Magelang todavía espera el apoyo del Comité V de Huis Van Repeglines V para la producción de desarrollo en el área, en particular para la aldea.

Explicó que el desarrollo de la aldea debería estar en la dirección del desarrollo nacional.

Es por eso que alienta a las aldeas en la regencia de Magelang, en particular las aldeas turísticas, puede ser uno del apoyo del crecimiento económico para el pozo de la comunidad y la pobreza.

Dijo que la existencia de aldeas turísticas en el área todavía se alienta y se basa en el potencial local, por lo que la comunidad tiene su propio tamaño con respecto a la preservación de la naturaleza, el medio ambiente y los recursos.

Para estimular las visitas turísticas en el Templo de Borobudur y el área circundante, dijo, la actividad «Borobudur Moon» se llevará a cabo con una división local de la regencia de Magelang que trabajará juntos en el arte de Bali.

Magelang actualmente cuenta con Regency 46 ACTIVE TURISTA TOURISTA. El número de aldeas en el área es de 372 aldeas, mientras que el innovador de otras aldeas turísticas también ha sido excelente. La existencia de esta aldea turística aún se fomenta en el contexto de fortalecer la prioridad nacional de Borobudur (KSPN).

«Esta es nuestra dedicación para continuar fomentando el turismo a través de las aldeas turísticas con la gerencia local», dijo.

El presidente del equipo de visitantes de trabajo específico de la Comisión de la Cámara de Representantes v Novita Wijayanti visitó la región para ver de primera mano y para ofrecer apoyo al gobierno de la regencia, incluido el desarrollo de las aldeas turísticas y la economía.

Una serie de aportes de diferentes jefes de aldeas en la regencia de Magelang, a saber, la compra de terminales religiosas, el pozo de asistentes de la aldea y sus derivados, así como la economía en el área de Borobudur para alcanzar el 30 por ciento.

Dijo la voluntad de cumplir y estudiar cada propuesta y problema en la regencia de Magelang para hacer un seguimiento de inmediato.

«Tal vez hemos seguido nuevamente más tarde con respecto a la limitación del número de visitantes o turistas en Borobudur a través de regulaciones. En el pasado, el número de visitantes se limitaba a 1,200 (personas), ahora son más de 2,000 (personas), y con suerte mañana puede abrir hasta 10,000 (personas)», dijo.

El miembro de la Comisión V del DPR V, Sofwan Dedy Ardiyanto, dijo que la visita fue que los «gastos de problemas» se siguieron como una resolución de problemas.

«Simple, De Regent dijo que el concepto de desarrollo en la región creó anteriormente el potencial de ingresos por dinero. Si en el turismo puede ocurrir la facturación del dinero cuando vienen los turistas, perdiendo regulaciones para que los turistas puedan venir aquí», dijo.