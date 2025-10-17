Magelang Regent ofrece ayuda para mejorar RLTH

Magelang (ANTARA) – El regente de Magelang, Grengseng Pamuji, entregó la asistencia para la mejora de la calidad de viviendas inhabitables (RTLH) a 449 beneficiarios para mejorar la calidad de vida de los residentes.

«El problema de las viviendas inhabitables sigue siendo una cuestión social que merece una atención seria. El gobierno debe estar allí para garantizar que la gente obtenga una vivienda digna y humana», dijo el viernes en Magelang.

Explicó que un hogar es una de las necesidades humanas básicas y juega un papel importante en la mejora del bienestar y la calidad de vida de las personas.

Según él, una vivienda adecuada no es sólo un lugar para vivir, sino también una forma de promover una vida familiar sana, segura y productiva.

Según datos del gobierno de Magelang Regency, el número de RTLH sigue siendo relativamente alto y está distribuido en varios subdistritos.

Esta condición está influenciada por varios factores, como los bajos niveles de ingresos de las personas, el acceso limitado a la financiación de la vivienda y la falta de capacidad de los residentes para reparar sus viviendas de forma independiente.

Como una forma de preocupación y un esfuerzo genuino para mejorar el bienestar de la comunidad, el Gobierno Provincial de Java Central está distribuyendo asistencia a través del Presupuesto Provincial de Ingresos y Gastos Regionales (APBD) para mejorar la calidad de RTLH en varios distritos/ciudades, incluida Magelang Regency.

Este programa de ayuda no sólo se centra en mejoras físicas de los edificios, sino que también pretende mejorar la calidad de vida de los beneficiarios.

Espera que al tener una casa digna, la gente pueda vivir una vida más sana y productiva y tener un entorno ordenado.

«La asistencia de RTLH es una forma de sinergia entre el gobierno provincial, el gobierno de distrito y la comunidad para aliviar la pobreza y lograr la igualdad de prosperidad», dijo.

A través de este programa, espera crear un entorno residencial que sea más habitable, seguro y sostenible, y que pueda fomentar la participación comunitaria en la preservación de la calidad ambiental.

Dijo que la asistencia para mejorar la calidad de RTLH provino de varias partes, incluido el apoyo financiero del gobierno local (Bankeupemdes) con beneficiarios potenciales de comunidades desfavorecidas en 440 casas en 116 aldeas en 21 subdistritos, cada uno de los cuales recibió 20 millones de rupias, para una asistencia total de 8.800 millones de rupias.

Además, Baznas Magelang Regency, que distribuye ayuda a residentes desfavorecidos que no han recibido asistencia del gobierno, tiene un total de nueve beneficiarios en siete aldeas de seis subdistritos, con una ayuda total de 150 millones de rupias.