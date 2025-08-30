Magelang Regent: Casa de la Fundación para construir una familia próspera

Magelang (Antara) – Regente de Magelang Grengseng Pamuji dijo que la casa es una base para construir una familia próspera, por lo tanto, debe darse cuenta de que tener una casa es un derecho básico de cada ciudadano.

Dijo en Magelang el sábado que la casa no solo era un edificio físico, sino también la base más importante para construir una familia próspera, saludable y noble.

Es por eso que, dijo, el gobierno de la regencia de Magelang continúa haciendo los máximos esfuerzos para realizar esta visión.

Le dijo esto a la entrega de asistencia social en forma de mejoras de vivienda inhabitables (RTLH) a varias personas necesitadas.

Esta ayuda de mejora RTLH proviene de los Baznas Rp420 millones de Magelang Regency que se distribuye entre 25 destinatarios de ayuda. Bank Central Java Mungkid Branch dio RP380 millones a 18 destinatarios de ayuda. Que

PT BPR Bank Bapas 69 fue RP. 60 millones para 3 destinatarios de ayuda y (Asociación de todos los desarrolladores de viviendas de Indonesia (APERSI) Rp. 60 millones a 3 destinatarios de ayuda.

Se han implementado varios programas, que van desde la conveniencia de las licencias, la provisión de países estratégicos, hasta la cooperación con varias partes, incluidos los desarrolladores y los bancos, para ofrecer esquemas de financiamiento más ligeros.

«Estamos dedicados a continuar mejorando la calidad de la infraestructura de apoyo, como el acceso a la carretera y las instalaciones sanitarias, para la comodidad y el bien de los residentes», dijo Grengseng Pamuji.

Sin embargo, para darse cuenta de este sueño, el gobierno no puede correr solo. Se necesita una fuerte sinergia entre el gobierno, el sector privado y todos los elementos de la sociedad.

«Así que necesito todas las partes presentes, especialmente los desarrolladores de viviendas, para construir conjuntamente una casa que no solo sea habitable, sino también ecológica e integrada con una buena planificación espacial de la ciudad. Nos damos cuenta del desarrollo del hogar centrado en las necesidades de las personas, no solo en las ganancias», dijo.

Espera que en el impulso de este Día Nacional de la Vivienda pueda ser una motivación para que todos sigan luchando, trabajen duro e innovan para la realización del sueño de cada hamburguesa Magelang para tener un hogar decente.

